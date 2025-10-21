Vídeo mostra aluna de escola municipal de Senador Canedo agredindo outra estudante com pedaço de madeira

Situação teria ocorrido na saída da instituição de ensino

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2025

Briga entre duas adolescentes em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas na última segunda-feira (20) mostram uma briga envolvendo duas alunas de uma escola municipal em Senador Canedo. No vídeo, é possível ver quando uma delas golpeia a outra com um pedaço de madeira.

No início da filmagem, feita no que seria a saída da escola, a estudante mais velha, de 16 anos, vestindo o uniforme da instituição, caminha por alguns metros segurando o objeto.

Após algum tempo, ela se aproxima da outra aluna, de 15 anos, e começa a desferir os golpes.

Logo depois, ela parte para cima da colega, desferindo diversos socos na cabeça e chegando a puxar o cabelo da mais nova. Toda a cena é acompanhada por outras adolescentes que estavam no local.

Uma pessoa não identificada teria flagrado a situação e interrompido a briga. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC), e os responsáveis pelas envolvidas foram notificados.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

