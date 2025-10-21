Vídeo mostra aluna de escola municipal de Senador Canedo agredindo outra estudante com pedaço de madeira

Situação teria ocorrido na saída da instituição de ensino

aluna
Briga entre duas adolescentes em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas na última segunda-feira (20) mostram uma briga envolvendo duas alunas de uma escola municipal em Senador Canedo. No vídeo, é possível ver quando uma delas golpeia a outra com um pedaço de madeira.

No início da filmagem, feita no que seria a saída da escola, a estudante mais velha, de 16 anos, vestindo o uniforme da instituição, caminha por alguns metros segurando o objeto.

Após algum tempo, ela se aproxima da outra aluna, de 15 anos, e começa a desferir os golpes.

Logo depois, ela parte para cima da colega, desferindo diversos socos na cabeça e chegando a puxar o cabelo da mais nova. Toda a cena é acompanhada por outras adolescentes que estavam no local.

Uma pessoa não identificada teria flagrado a situação e interrompido a briga. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC), e os responsáveis pelas envolvidas foram notificados.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

 

 

