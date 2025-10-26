Preso assaltante filmado agredindo e arrancando lábio de motorista de aplicativo em Senador Canedo
Crime ocorreu no meio de uma corrida, quando o passageiro anunciou o roubo e iniciou as agressões
A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, no sábado (25), um homem acusado de agredir brutalmente um motorista de aplicativo durante uma tentativa de assalto em Senador Canedo.
O crime ocorreu no meio de uma corrida, quando o passageiro anunciou o roubo e iniciou as agressões. A vítima reagiu, e ambos entraram em uma luta corporal dentro do carro.
Durante o confronto, o criminoso chegou a morder a boca do motorista e arrancar parte do lábio.
O homem ainda tentou levar o celular do motorista de aplicativo e, ao perceber que não conseguiria fugir com o veículo, abandonou o carro e fugiu a pé, levando apenas a chave.
Toda a ação foi registrada pelas câmeras internas, cujas imagens permitiram as autoridades identificarem rapidamente o autor.
Após buscas, os policiais localizaram o suspeito em uma residência no município. Ele recebeu atendimento médico e foi levado à delegacia, onde acabou autuado por tentativa de roubo majorado.
O homem foi encaminhado à unidade prisional e permanece à disposição da Justiça.
