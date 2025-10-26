Segredo das lavanderias para deixar as roupas brancas, sem manchas e como novas é revelado

Tutorial fácil, econômico e super eficaz para eliminar manchas amarelas e deixar suas roupas como novas

Magno Oliver - 26 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ Canal Casa Da Isa)

Removedor de manchas para roupas brancas hoje em dia que preste custa caro e tem uma ação de eficácia bem acima da expectativa, não é mesmo? Só que nem todo mundo consegue comprar.

Para ajudar quem não consegue dar o grau nas suas peças brancas em casa, um tutorial na internet bombou e trouxe um segredo caseiro que muita gente não conhecia.

O vídeo mostra uma receita bem caseira fácil de preparar e com ingredientes simples que todo mundo tem na dispensa. Pega papel e caneta para anotar ou printa a tela para fazer mais tarde.

Passo a passo do tutorial:

Primeiro passo é ralar uma barra de sabão e dissolver tudo em 2 xícaras de água quente.

Depois acrescente 1 xícara de sal, 1 xícara de água oxigenada e 1 xícara de detergente.

Misture bem tudo até obter uma consistência cremosa e transfira para uma garrafa, completando com água.

O resultado são as roupas mais brancas, limpinhas e com um perfume maravilhoso!

Confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Samora | Dicas (@samoradicas)

