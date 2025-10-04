Com valor acima da expectativa, CelgPar é leiloada por mais de R$ 227 milhões

Empresa tinha até então o Estado de Goiás como acionista majoritário e operava duas pequenas centrais hidrelétricas, além de quatro usinas fotovoltaicas

Paulo Roberto Belém - 04 de outubro de 2025

Martelo foi batido na B3, em São Paulo. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Companhia Celg Participações (CelgPar) foi leiloada por um valor de R$ 227,3 milhões, em evento realizado na sede da B3, bolsa de valores brasileira, em São Paulo, nesta sexta-feira (03).

Segundo o Governo de Goiás, o valor é 16,8% maior ao preço mínimo estimado, que era de R$ 194,6 milhões. Os lotes foram arrematados pela empresa Órion Transmissão, EDP Goiás, Neoenergia Renováveis e Hy Brazil Energia.

Empresa de sociedade de economia mista e capital autorizado, a CelgPar tinha até então o Estado de Goiás como acionista majoritário e operava duas pequenas centrais hidrelétricas, além de quatro usinas fotovoltaicas.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou que o valor arrecadado será todo destinado ao Fundo de Previdência do Estado.

O que foi vendido

No leilão, foram ofertados quatro lotes: 25% das ações ordinárias da Energética Corumbá III com mais 50% das ações preferenciais da mesma empresa, totalizando 37,5% do capital social completo da companhia.

Venceu a Neoenergia com o lance de R$ 91,8 milhões. Para 100% das ações de emissão da Firminópolis Transmissão e 100% das ações de emissão da Lago Azul Transmissão, o lance ganhador foi da EDP Goiás com a oferta de R$ 83,6 milhões.

Já para o lote de 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão, o lance vencedor foi da Órion Transmissão, que ofereceu R$ 43,1 milhões.

Por fim, os 20% das ações de emissão da Energética Fazenda Velha foram arrematadas pela Hy Brazil Energia, que fez um lance de R$ 8,7 milhões.

