TRT-GO abre inscrições para processo seletivo de estágio com bolsa de R$ 1,2 mil em diversas áreas

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 26 de outubro de 2025

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) abriu um novo processo seletivo para estágio, com inscrições disponíveis até 6 de novembro.

A seleção é conduzida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e os interessados devem se cadastrar no site da instituição, na área de Processos Seletivos, acessando a opção Detalhes do processo.

O estágio é voltado para estudantes do ensino superior dos cursos de administração, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, educação física, arquitetura, design gráfico, ciências contábeis, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação e engenharia elétrica.

A avaliação será feita on-line e ficará disponível logo após a inscrição, podendo ser concluída até o meio-dia do dia 6 de novembro, inclusive nos fins de semana.

Os aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.294,31 e auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado, com jornada de 25 horas semanais.

O concurso, organizado em parceria entre o TRT-GO e o CIEE, tem o objetivo de formar um cadastro reserva para futuras oportunidades em diferentes setores do tribunal.

A orientação é para que os candidatos mantenham o cadastro atualizado no site do CIEE e incluam o número (62) 3003-2433 na agenda telefônica, a fim de acompanhar comunicados e possíveis convocações.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!