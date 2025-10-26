TRT-GO abre inscrições para processo seletivo de estágio com bolsa de R$ 1,2 mil em diversas áreas

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) abriu um novo processo seletivo para estágio, com inscrições disponíveis até 6 de novembro.

A seleção é conduzida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e os interessados devem se cadastrar no site da instituição, na área de Processos Seletivos, acessando a opção Detalhes do processo.

O estágio é voltado para estudantes do ensino superior dos cursos de administração, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, educação física, arquitetura, design gráfico, ciências contábeis, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação e engenharia elétrica.

A avaliação será feita on-line e ficará disponível logo após a inscrição, podendo ser concluída até o meio-dia do dia 6 de novembro, inclusive nos fins de semana.

Os aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.294,31 e auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado, com jornada de 25 horas semanais.

O concurso, organizado em parceria entre o TRT-GO e o CIEE, tem o objetivo de formar um cadastro reserva para futuras oportunidades em diferentes setores do tribunal.

A orientação é para que os candidatos mantenham o cadastro atualizado no site do CIEE e incluam o número (62) 3003-2433 na agenda telefônica, a fim de acompanhar comunicados e possíveis convocações.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

