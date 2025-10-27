Expoind 2025 reunirá tecnologia, negócios e sustentabilidade no Centro de Convenções de Goiânia

Evento terá entrada gratuita e diversos atrativos para visitantes

Gabriella Pinheiro - 27 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Alex Malheiros)

Entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, Goiânia receberá a segunda edição da Expoind – Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para a Indústria de Goiás.

A iniciativa busca reunir inovações tecnológicas, rodadas de negócios, networking empresarial e ações alinhadas à sustentabilidade ambiental.

Realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), o evento acontecerá dentro da programação da Feira da Indústria, Comércio, Habitação, Empreendedorismo e Cooperativismo de Goiás (FIC Goiás), no Centro de Convenções de Goiânia, e contará com entrada gratuita – tanto para visitantes quanto para expositores.

A expectativa é reunir mais de 70 expositores de todo o Brasil, além de movimentar mais de R$ 70 milhões em negócios e gerar cerca de R$ 200 milhões em projetos futuros.

“Vamos trazer para esse evento, além, é claro, das indústrias e fornecedores, acadêmicos, investidores, estudantes de várias áreas afins e trabalhadores da indústria, para que o máximo de pessoas conheça o que há de mais novo e tecnológico sendo feito para tornar a nossa indústria mais competitiva”, afirma o presidente da Fieg, André Rocha.

Durante a ação, um dos expositores exibirá um cão-robô, capaz de realizar inspeções industriais e colaborativas com o uso de humanos e carregar até 14 kg, além de um robô AMR, que pode se deslocar dentro de um ambiente sem necessidade de trilhos, fios ou marcações fixas.

Evolução na indústria goiana

O evento acontece em um momento em que a agroindústria brasileira, especialmente a goiana, tem avançado significativamente na adoção de processos e técnicas que potencializam a produção agrícola e agregam valor aos produtos e subprodutos.

Pensando nisso, a feira abordará o tema da tecnologia de reaproveitamento, já que diversas indústrias goianas estão focadas em eficiência energética e sustentabilidade.

Compradores da Guatemala, Peru, Uruguai, Chile, Bolívia, Estados Unidos, entre outros países, também marcarão presença no evento.

Entre os principais segmentos representados estão alimentos e bebidas, produtos cosméticos, higiene pessoal e limpeza.

Vale destacar que a feira também contará com atrações como o Encontro Internacional de Comércio Exterior (EICE), a etapa da região Centro-Oeste da Jornada Nacional de Inovação, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e os Prêmios Fieg de Sustentabilidade da Indústria Goiana e de Inovação.

Veja a programação completa:

Expoind

Datas: de 29/10 a 1º/11

Horário: das 13h às 21h (dos dias 29/10 a 31/10) e das 9h às 11h no dia 1º/11

Prêmio de Inovação Fieg

Data: 30/10

Horário: 18h

Prêmio Fieg de Sustentabilidade da Indústria Goiana

Data: 30/10

Horário: 20h

12º Encontro Internacional de Comércio Exterior (Eice)

Datas: 30 e 31 de outubro

Jornada Nacional de Inovação da Indústria Centro-Oeste

Data: 30 de outubro

Horário: das 13h30 às 18h

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Grande Goiânia!