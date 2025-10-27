Família aponta erro médico após criança de 10 anos morrer por apendicite em Goiás

Theo Pietro Medeiros foi levado ao hospital três vezes em poucos dias, mas profissionais não apontaram o diagnóstico

Natália Sezil - 27 de outubro de 2025

Theo Pietro Medeiros tinha 10 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A família de Theo Pietro Medeiros, de 10 anos, denuncia que a criança foi vítima de erro médico após sofrer um caso de apendicite e morrer, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O menino faleceu na última quinta-feira (23), segundo informações da TV Anhanguera. Antes disso, no entanto, ele chegou a ser levado ao hospital três vezes, em três dias diferentes.

O primeiro atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi na segunda-feira (20). Theo foi medicado e liberado em seguida.

Dois dias depois, na quarta-feira (22), ele se consultou em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a família, a médica pediu um raio-X e exame de sangue.

Os procedimentos foram realizados, mas o médico plantonista que assumiu o expediente da profissional alegou acúmulo de fezes e orientou a família a caminhar com a criança, para ajudar na evacuação.

O médico também teria receitado alguns medicamentos que o menino deveria tomar em casa, mas ele passou mal e vomitou.

No dia seguinte, quinta-feira (23), Theo voltou à UPA após vomitar e perder a consciência. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

De acordo com a TV Anhanguera, o laudo apontava apendicite como a causa da morte. Ana Laura Medeiros, prima da criança, revelou que o menino chegou a dizer que “não aguentava mais”.

O caso, agora, é investigado pela Polícia Civil (PC). Em nota à imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde de Águas Lindas de Goiás também afirmou que apura o ocorrido.

A pasta diz que “determinou a imediata instauração de sindicância administrativa para apurar, com rigor, todas as circunstâncias do atendimento e identificar eventuais falhas ou responsabilidades”.

“​Todas as medidas administrativas e legais cabíveis já foram adotadas”, diz ainda o comunicado.

Diagnóstico de apendicite

A apendicite acontece quando há a inflamação do apêndice, um pequeno segmento que sai do intestino grosso.

Segundo o Manual MSD, o diagnóstico acontece quando há um bloqueio dentro do apêndice. Isso pode ser causado pelo endurecimento das fezes, por um corpo estranho, tumor, ou até vermes em casos mais raros.

Se a inflamação permanece sem tratamento, o apêndice pode se romper, fazendo com que a infecção se espalhe pela cavidade abdominal.

Os sintomas incluem a dor abdominal, que pode começar ao redor do umbigo, seguida por náuseas e vômitos. Febre é comum, e o diagnóstico pode ser feito por exames por imagem, como a ultrassonografia.

