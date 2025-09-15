Conheça a melhor cidade de Goiás para viver em família com qualidade e segurança

Município cresce rápido, melhora indicadores e atrai famílias pela proximidade com Brasília

Magno Oliver - 15 de setembro de 2025

Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. (Foto: Divulgação)

Localizada no Entorno do Distrito Federal, Águas Lindas de Goiás vem se consolidando como uma das cidades que mais crescem no Estado e tem atraído cada vez mais famílias em busca de qualidade de vida.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já são 225 mil habitantes espalhados por pouco mais de 190 km², o que dá uma densidade superior a 1.100 pessoas por quilômetro quadrado.

O avanço é visível também na educação. Em 2021, conforme a Administração Municipal, foram mais de 31 mil matrículas no Ensino Fundamental e 8,6 mil no Ensino Médio, distribuídas em mais de 120 escolas.

Isso mostra a importância do município como polo educacional para a região. Na economia, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita chegou a R$ 11 mil em 2021, puxado principalmente pelo comércio e pelos serviços, que seguem crescendo e ampliando as oportunidades de emprego.

Nos indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,686, considerado médio, mas em evolução.

Outro dado que reforça a melhora é a taxa de mortalidade infantil, que caiu para 10,8 por mil nascidos vivos em 2022, reflexo do fortalecimento da rede de saúde.

Na área da segurança, a cidade também vem aparecendo em levantamentos positivos. Em 2024, Águas Lindas figurou em um ranking regional com taxa de 14,2 homicídios por 100 mil habitantes, resultado melhor do que em anos anteriores e que indica avanços importantes.

Com população em expansão, serviços em crescimento e localização estratégica a poucos minutos de Brasília, Águas Lindas de Goiás desponta como uma das melhores cidades para viver em família com qualidade e segurança.