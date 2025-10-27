Quadro de Dom João Wilk é considerado irreversível e religioso permanecerá sob cuidados paliativos

Bispo de Anápolis, de 74 anos, segue internado em UTI do Ânima Centro Hospitalar. Pessoas próximas ao religioso relatam à coluna que o entorno do bispo está em constante oração, mas encara com serenidade a gravidade do quadro

Danilo Boaventura - 27 de outubro de 2025

Dom João Wilk foi nomeado há mais de 20 anos como bispo de Anápolis. (Foto: Diocese de Anápolis)

Fontes ligadas à Cúria Diocesana confirmaram à coluna xiRápidas que o bispo Dom João Wilk, de 74 anos, permanece internado na UTI do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis, com um quadro de saúde considerado irreversível.

De acordo com informações obtidas pelo Portal 6, o religioso está consciente e lúcido, mas apresenta cansaço constante, baixa pressão arterial, dificuldade para respirar e pouco apetite. Mesmo assim, respira sem o auxílio de aparelhos e mantém níveis estáveis de oxigenação.

Dom João foi submetido na última quinta-feira (24) a um procedimento para retirada de líquido abdominal, e há possibilidade de uma nova drenagem nos próximos dias. Ele enfrenta problemas cardíacos antigos, complicações no fígado decorrentes de medicamentos e câncer na bexiga e na próstata.

Conforme o corpo médico, o bispo está sob cuidados paliativos há mais de um ano, com acompanhamento contínuo da equipe hospitalar.

Pessoas próximas ao religioso relatam à coluna que o corpo diocesano está em constante oração, mas encara com serenidade a gravidade do quadro.

