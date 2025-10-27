Últimos dias para que motoristas em Goiás consigam pagar IPVA e licenciamento sem multa

Donos de veículos com final de placa 3 a 0 têm última oportunidade para quitar as obrigações e legalizar circulação

Paulo Roberto Belém - 27 de outubro de 2025

Imagem mostra movimento de carros em Goiânia. (Foto: Secom / Governo de Goiás)

Restam poucos dias para o término do prazo para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e o licenciamento anual de veículos com placa finalizada em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, em Goiás. Ele se encerra nesta sexta-feira (31).

Segundo o Governo, a data é a mesma tanto para aqueles que parcelaram o IPVA em dez vezes quanto para quem optou pelo pagamento em cota única.

Assim, caso não tenham pago, os motoristas goianos podem emitir o boleto ou documento único de arrecadação (DUA), acessando o Portal Expresso, clicando aqui e, em seguida, clicar em “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e seguir os passos.

Outras opções de acesso são o aplicativo para smartphone Detran GO ON ou buscar atendimento em qualquer unidade do Vapt Vupt espalhadas pelo estado.

O Governo informou que é possível efetuar o pagamento do boleto ou DUA via Pix. Assim, lembrou que para evitar golpes, a orientação é conferir o número do CNPJ (02.872.448/0001-20) antes de completar o Pix.

Outra dica é digitar o endereço do site do Detran ou Expresso diretamente no navegador, evitando sistemas de busca e links patrocinados. O Governo de Goiás ressalta que não envia o boleto por e-mail ou WhatsApp.

Com o vencimento nesta sexta, a Secretaria da Economia encerra o calendário de pagamento do IPVA 2025 e do licenciamento, já que, para os finais 1 e 2, o prazo de quitação terminou em 15 de setembro.

Penalidades

O Estado lembra que após o vencimento, para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que legaliza a circulação do veículo, o dono deve estar em dia com o licenciamento anual, além de IPVA e multas, quando são devidos.

Se for flagrado, o motorista que conduzir veículo não licenciado receberá infração gravíssima, com multa prevista de R$ 293,47.

Caso deixe passar o prazo final, o contribuinte de IPVA também deve pagar juros e multa por inadimplência de até 20%.

Inclusive, perde dois benefícios oferecidos pela Receita Estadual: redução de 50% no valor do imposto para automóveis 1.0 e motos de até 125 cilindradas; e desconto de até 10% para inscritos no programa Nota Fiscal Goiana.

