Conheça o único país do mundo livre de mosquitos e formigas
Para quem sonha com férias sem o zumbido de mosquitos e sem trilhas de formigas em acampamentos, esse destino oferece uma vantagem rara
A Islândia é frequentemente apontada como o único país onde os mosquitos não conseguem se estabelecer — e onde, segundo muitas fontes, até as formigas nativas são ausentes ou extremamente raras.
Por que não há mosquitos
Segundo a organização World Population Review, as condições naturais da Islândia — clima frio, falta de águas paradas ideais para a reprodução dos mosquitos — fazem com que o ciclo de vida desses insetos não se complete adequadamente.
Ainda assim, estudos recentes detectaram espécies de mosquito no país, sugerindo que essa “imunidade” pode estar em risco.
E as formigas?
Quanto às formigas, há uma confusão comum: algumas publicações afirmam que a Islândia não possui formigas nativas. Entretanto, pesquisas da University of Iceland revelam que algumas espécies chegaram e se estabeleceram em ambientes internos ou em zonas geotermais, embora a fauna de formigas selvagens seja muito reduzida.
O que torna a Islândia tão singular
- Ausência de águas estagnadas quentes em escala adequada para reprodução de mosquitos.
- Clima oceânico frio, com verões curtos e invernos rigorosos, dificultando o ciclo completo da vida de mosquitos e outras pragas.
- Isolamento geográfico e solo vulcânico/rochosos que limitam nichos típicos de insetos invasivos.
Turismo com um “alívio” especial
Para quem sonha com férias sem o zumbido de mosquitos e sem trilhas de formigas em acampamentos — esse destino oferece uma vantagem rara. Claro, isso não significa que a Islândia seja livre de todos os insetos — larvas de outros tipos, mosquitinhos ou espécies de formigas localizadas ainda podem existir —, mas trata-se de um ambiente bem diferente dos destinos tradicionais tropicais ou temperados.
Fique atento (e com os pés no chão)
Apesar desse “carimbo” de país livre de mosquitos, a realidade pode estar mudando: pesquisadores alertam que com o aquecimento global e o aumento dos transportes internacionais, espécies de mosquitos adaptadas ao frio podem se estabelecer também na Islândia.
Para quem planeja visitar ou simplesmente se fascina por essas curiosidades naturais, a Islândia não é apenas um espetáculo de geleiras, vulcões e auroras — é também um laboratório vivo de como o clima e a evolução moldam até os insetos mais presentes em nossos dias.
