Conheça o único país do mundo livre de mosquitos e formigas

Para quem sonha com férias sem o zumbido de mosquitos e sem trilhas de formigas em acampamentos, esse destino oferece uma vantagem rara

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de formigas (Foto: Pexels)

A Islândia é frequentemente apontada como o único país onde os mosquitos não conseguem se estabelecer — e onde, segundo muitas fontes, até as formigas nativas são ausentes ou extremamente raras.

Por que não há mosquitos

Segundo a organização World Population Review, as condições naturais da Islândia — clima frio, falta de águas paradas ideais para a reprodução dos mosquitos — fazem com que o ciclo de vida desses insetos não se complete adequadamente.

Ainda assim, estudos recentes detectaram espécies de mosquito no país, sugerindo que essa “imunidade” pode estar em risco.

E as formigas?

Quanto às formigas, há uma confusão comum: algumas publicações afirmam que a Islândia não possui formigas nativas. Entretanto, pesquisas da University of Iceland revelam que algumas espécies chegaram e se estabeleceram em ambientes internos ou em zonas geotermais, embora a fauna de formigas selvagens seja muito reduzida.

O que torna a Islândia tão singular

Ausência de águas estagnadas quentes em escala adequada para reprodução de mosquitos.

Clima oceânico frio, com verões curtos e invernos rigorosos, dificultando o ciclo completo da vida de mosquitos e outras pragas.

Isolamento geográfico e solo vulcânico/rochosos que limitam nichos típicos de insetos invasivos.

Turismo com um “alívio” especial

Para quem sonha com férias sem o zumbido de mosquitos e sem trilhas de formigas em acampamentos — esse destino oferece uma vantagem rara. Claro, isso não significa que a Islândia seja livre de todos os insetos — larvas de outros tipos, mosquitinhos ou espécies de formigas localizadas ainda podem existir —, mas trata-se de um ambiente bem diferente dos destinos tradicionais tropicais ou temperados.

Fique atento (e com os pés no chão)

Apesar desse “carimbo” de país livre de mosquitos, a realidade pode estar mudando: pesquisadores alertam que com o aquecimento global e o aumento dos transportes internacionais, espécies de mosquitos adaptadas ao frio podem se estabelecer também na Islândia.

Para quem planeja visitar ou simplesmente se fascina por essas curiosidades naturais, a Islândia não é apenas um espetáculo de geleiras, vulcões e auroras — é também um laboratório vivo de como o clima e a evolução moldam até os insetos mais presentes em nossos dias.

