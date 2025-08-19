Esse ingrediente barato do mercado espanta formigas em minutos

Ruan Monyel - 19 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Help! Dicas)

As formigas são uma das pragas mais comuns em residências e podem aparecer em diferentes ambientes, principalmente na cozinha. Além de incomodar, esses pequenos insetos podem carregar sujeiras e micro-organismos, comprometendo a higiene da casa.

A boa notícia é que existe uma solução prática, econômica e natural para afastá-las, utilizando um ingrediente barato e facilmente encontrado em qualquer comércio.

Pesquisas e experiências domésticas demonstram que o café funciona como um repelente natural para formigas e outros insetos. Isso acontece porque a substância possui compostos e um aroma forte que incomoda esses insetos, dificultando a comunicação entre eles por meio dos rastros de feromônio.

A aplicação do truque é bastante simples e não exige nada muito elaborado. Após passar o café, basta colocar pequenas quantidades da borra ainda úmida em um potinho nos cantos da cozinha, em frestas de azulejos, próximas a janelas ou onde for identificado o caminho das formigas.

Ainda é possível potencializar o efeito, combinando o ingrediente com vinagre, cravo-da-índia, desinfetante, limão ou até mesmo lavanda, deixando a casa mais perfumada e livre desses pequenos invasores.

Além de repelir formigas, a borra de café tem outras utilidades domésticas que ampliam seu valor como reaproveitamento. O ingrediente também pode ser usado como adubo natural, enriquecendo o solo com nutrientes, ou como desodorizador, neutralizando odores em lixeiras e geladeiras.

Outro ponto positivo é que a solução dispensa o uso de produtos químicos, que podem ser tóxicos para crianças, animais de estimação e até prejudiciais ao meio ambiente. A borra de café, por ser natural e biodegradável, torna-se uma alternativa segura para quem busca cuidar da casa.

Assim, com um ingrediente simples e acessível, é possível manter a casa livre das formigas de forma rápida, prática e sustentável.

