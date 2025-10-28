Nasce o primeiro filho de Chris Evans e Alba Baptista, diz site

Nome e o sexo da criança ainda não foram revelados

Folhapress - 28 de outubro de 2025

Nasce o primeiro filho de Chris Evans e Alba Baptista. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Chris Evans, 44, e Alba Baptista, 28, são oficialmente papais. O ator americano e a atriz portuguesa receberam o primeiro filho do casal no último sábado (25), em Massachusetts, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.

O nome e o sexo da criança ainda não foram revelados, já que os dois seguem mantendo a discrição que sempre marcou o relacionamento.

Casados desde setembro de 2023, Chris e Alba oficializaram a união em uma cerimônia íntima em Cape Cod, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. O casal havia tornado o relacionamento público no início do mesmo ano, após meses de especulações e raras aparições juntos.

Comentários sobre a gravidez começaram a circular durante o verão, quando fãs perceberam uma frase sugestivo do pai da atriz, Luiz Baptista, em uma publicação de Dia dos Pais. “Muito obrigado, querido Chris. Sua vez está chegando!”, escreveu ele na ocasião, alimentando as suspeitas de que a família cresceria em breve.

Evans, que viveu o icônico Capitão América na franquia da Marvel, sempre se mostrou reservado sobre sua vida pessoal, mas em entrevistas recentes deixou escapar o quanto o casamento o transformou. “Pedi minha esposa em casamento em português. Ela é portuguesa, então aprendi a dizer ‘quer se casar comigo?’ e pratiquei a semana toda”, contou ele em conversa com o site The Knot, durante a divulgação do filme “Amores Materialistas”.