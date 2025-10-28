UFG recebe investimento milionário para criar instituto voltado para e-sport

Instalação do novo empreendimento universitário já tem data para começar a funcionar

Paulo Roberto Belém - 28 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Yan Krukau/Pexels)

Com cifras cada vez mais vultuosas sendo investidas na indústria de games, a Universidade Federal de Goiás (UFG) entrou no foco da Gamer Latam, firmando uma para a criação de um instituto internacional voltado à formação e pesquisa em e-Sports e tecnologias emergentes.

A comunidade é uma das gigantes globais do setor de jogos eletrônicos e o acordo com a universidade prevê US$ 15 milhões de investimento ao longo de cinco anos para a construção de um prédio e a gestão de programas de capacitação, pesquisa e desenvolvimento na área.

De acordo com informações da Revista Estratégica, o processo foi gerido por um edital internacional e a iniciativa já tem garantida a participação de empresas dos Estados Unidos, Espanha e Brasil.

Entre elas, estão o Grupo West Telco, a Northius, a Bloem Life e a Nectaco. Esse auxílio de peso promete reposicionar Goiás como um dos principais polos de inovação tecnológica da América Latina.

Investimento que gera oportunidades

O CEO da West Telco no Brasil e da Gamer Latam, Paulo David, explicou à publicação que o projeto nasce de uma visão global sobre o crescimento exponencial da economia gamer e seu potencial de impacto social.

“O mundo gamer já explodiu muito forte lá fora. Nosso objetivo é trazer tudo isso para o mercado brasileiro”, afirmou.

O novo instituto vai oferecer formação em áreas inéditas no país e deve começar a funcionar no primeiro semestre de 2026.

“Goiás é um Estado que tem crescido muito em desenvolvimento e inovação. A qualificação que o projeto vai oferecer significa mais oportunidades de emprego e geração de renda”, complementou à Revista Estratégica.

