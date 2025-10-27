Professor da UFG conquista feito inédito e dará aula em universidade da Inglaterra

Previsão de atuação dele pela instituição europeia é até janeiro de 2026

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Professor Wolney Unes, que atua pela UFG e agora lecionará na Inglaterra. (Foto: Divulgação)

Professor na Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Wolney Unes, doutor pela Unesp, acaba de se tornar o primeiro docente da instituição goiana a ser convidado a atuar como docente visitante em Liverpool, na Inglaterra.

Conforme o portal A Redação, ele deve passar a integrar as fileiras do Heritage Institute da Universidade de Liverpool, instituição que se destaca nas pesquisas de herança, memória, arte e cultura, temáticas que caminham lado-a-lado com os temas abordados por Wolney.

Com interesse e estudos já desempenhados na temática do movimento Art Déco, indo além de seus fragmentos em Goiânia, o docente une as artes à arquitetura, buscando também uma abordagem multidisciplinar.

Em entrevista, ele chegou a relatar uma perspectiva construída sobre o cenário de tal segmento no Brasil e no mundo: “Existem alguns traços culturais que permanecem ocultos e desconsiderados. Por exemplo, o Centro-Oeste brasileiro tem uma cultura praticamente invisível, e estamos tentando torná-la mais visível, contando sua história não apenas por meio das construções, mas também do processo de ocupação, da comida local, dos dialetos locais, da música e muito mais”.

A previsão de atuação dele pela instituição europeia é até janeiro de 2026.

Histórico profissional

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que ele leciona e pesquisa fora do Brasil, tendo participações já registradas na Université Stendhal (França), Seminário de Traunstein (Alemanha), Instituto Afro-Asiático (Áustria) e na Universidade do Pacífico (EUA).

Ele também é autor de mais de 20 publicações sobre patrimônio e arquitetura, é diretor técnico da Elysium Sociedade Cultural e já foi indicado três vezes ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, oferecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

