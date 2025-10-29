Aparecida de Goiânia está com mais de 1.800 vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Entre as principais oportunidades estão 505 vagas para operador de telemarketing e 375 para repositor de mercadorias

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Feirão de empregos ocorre em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Aparecida de Goiânia está com 1.821 vagas de emprego abertas nesta semana por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades são ofertadas por empresas instaladas no município e atualizadas diariamente pela Secretaria do Trabalho da Prefeitura.

Entre as principais oportunidades estão 505 vagas para operador de telemarketing, 375 para repositor de mercadorias, 90 para operador de caixa e 61 para ajudante de motorista.

Também há ofertas para operador de empilhadeira (61), auxiliar de reposição logística (50), servente de obras (50) e auxiliar de produção (44).

Outras funções disponíveis incluem auxiliar de depósito (20), costureira (20), empacotador (20), auxiliar de armazém (17), operador de pá carregadeira (16), serviços gerais (16), tratorista agrícola (16) e açougueiro (15).

Os interessados podem conferir todas as vagas no portal trabalho.aparecida.go.gov.br ou tirar dúvidas pelo WhatsApp (62) 99194-3491.

O atendimento presencial é feito nas unidades do SAC, sem necessidade de agendamento, nos bairros Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

