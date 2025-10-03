Varejista anuncia mutirão de emprego com 300 vagas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo

Além de salário condizente com as funções, a rede oferece diversos benefícios que dão um up e tanto nas oportunidades

Paulo Roberto Belém - 03 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Atenção, você, que pretende ter acesso ao mercado de trabalho de forma imediata. A rede de supermercados Bretas realizará na segunda-feira (06), um grande mutirão de empregos para preencher 300 vagas em diversas áreas de atuação.

As oportunidades de trabalho são para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo e os interessados devem procurar o Bretas da Avenida Anhanguera, nº 5.588, Setor Central entre as 9h e 17h.

Lá, os candidatos poderão escolher as seguintes áreas de trabalho, de acordo com o interesse e qualificação. Lembrando que é primordial ter ensino fundamental completo ou ensino médio completo.

São elas: Açougueiro, Padeiro, Operador de Supermercado, Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Operador de Centro de Distribuição, Gerenciador/Líder, Técnico de Manutenção e Vendedor Atacarejo.

A rede varejista destacou que serão distribuídas senhas por ordem de chegada. Por isso, é recomendado chegar cedo e não perder a chance.

No dia, os interessados deverão levar consigo os seguintes documentos: Carteira de Trabalho Digital (CTPS), Carteira de Identidade (RG), CPF, Comprovante de residência, Comprovante de escolaridade, Título de Eleitor, Certificado Reservista (para homens) e Comprovante do PIS.

Quando receberem o atendimento para a seleção, os candidatos serão entrevistados pelo RH e pela liderança direta. Após isso, os aprovados seguirão para exame médico no próprio local, já para assinarem os papeis da contratação.

Além de salário condizente com a função, os colaboradores terão diversos benefícios. Inicialmente, estão incluídos Ticket Alimentação, Prêmio de Assiduidade, Plano de Saúde e Odontológico, Seguro de Vida, café da manhã e lanche da tarde.

Os contratados também terão descontos em compras no Bretas, em postos de combustível e farmácias, convênio Sesc, participação nos lucros e resultados, descontos em instituições de ensino superior e idiomas, vale-transporte, empréstimos consignados em contracheque, Escola Formadora e oportunidades de crescimento na carreira.

Agora, para quem não tem interesse nas vagas do mutirão, o Bretas está com oportunidades para os cargos de coordenador de Prevenção de Perdas, coordenador de Segurança Alimentar, comprador comercial, analista comercial, analista administrativo, técnico de Segurança Alimentar, entre outras.

Entretanto, a forma de acesso a essas oportunidades é pelo site, que pode ser acessado clicando aqui. Nele, basta realizar o cadastro do currículo no banco de talentos e realizar a inscrição nas vagas de interesse exclusivamente via portal Gupy.

