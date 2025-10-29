Carla Corrêa assume a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais

Primeira-dama terá ao lado Eliane Pereira dos Santos, que deixa a Semusa para auxiliar na pasta

Danilo Boaventura - 29 de outubro de 2025

(Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

A primeira-dama Carla Corrêa foi anunciada como a nova secretária municipal de Assistência e Políticas Sociais de Anápolis. A nomeação foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM).

Carla passa a comandar uma das pastas mais sensíveis da gestão, voltada ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Para auxiliá-la, foi designada Eliane Pereira dos Santos, que deixa a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Egressa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Eliane tem mais de 30 anos de atuação na saúde pública e é reconhecida pelo trabalho com pessoas com deficiência, especialmente crianças com autismo.

As mudanças foram confirmadas pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) em vídeo publicado nesta quarta-feira (29).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)

Jordana de Faria Pena, que ocupava a Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, deixa a Prefeitura. Para a Semusa, ainda não há nome definido para o cargo.