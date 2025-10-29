Chuva deve voltar a cair com força em diversas regiões de Goiás; confira previsão do tempo

Conforme prognóstico, regiões Sudoeste e Sul devem ser as mais afetadas

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2025

Chuva em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O cenário meteorológico previsto para quinta-feira (30) indica que Goiás deve receber chuvas intensas, com potencial para tempestades, conforme aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o boletim, durante a data haverá Sol com variações de nebulosidade, devido ao avanço gradual de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, o que provocará alterações nas condições do tempo em Goiás.

Com isso, haverá o retorno de pancadas de chuva, com risco potencial para tempestades, acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo.

Dentre as regiões, a Sudoeste – onde estão localizadas cidades como Jataí, Mineiros e Rio Verde – deve ser a mais impactada, com um volume de 15 mm. Logo em seguida aparece o Sul, que abriga Caldas Novas e Itumbiara, com 12 mm, enquanto o Centro pode registrar 10 mm. Por fim, o Oeste deve ter 8 mm.

Já em relação aos municípios, Itumbiara, Morrinhos e Vianápolis devem receber os maiores volumes, com 7 mm — cenário similar ao de Jataí, Rio Verde e Santa Helena, com 6 mm.

No meio-termo aparecem Goiânia, Anápolis, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Mineiros, Ipameri, Cristalina, Davinópolis, Cocalzinho e Baliza, com 5 mm.

Por fim, Mara Rosa aparece na última posição, com 2 mm.

