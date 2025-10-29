Homem que morreu em confronto com a CPE de Anápolis é identificado

Troca de tiros ocorreu em área de mata no povoado de Caxambu, em Pirenópolis

Da Redação - 29 de outubro de 2025

Um homem identificado como Edson Veríssimo Machado, de 37 anos, morreu após um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis na noite desta terça-feira (28).

A troca de tiros aconteceu em uma área de vegetação no povoado de Caxambu, zona rural de Pirenópolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a equipe realizava patrulhamento quando ocorreu o confronto. Edson foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

No local, os agentes apreenderam um revólver Taurus e munições da marca CBC. Todos os policiais passam bem.

O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foram acionados para os procedimentos de praxe.

