Troca de tiros ocorreu em área de mata no povoado de Caxambu, em Pirenópolis

Homem que morreu em confronto com a CPE de Anápolis é identificado
(Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Edson Veríssimo Machado, de 37 anos, morreu após um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis na noite desta terça-feira (28).

A troca de tiros aconteceu em uma área de vegetação no povoado de Caxambu, zona rural de Pirenópolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a equipe realizava patrulhamento quando ocorreu o confronto. Edson foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

No local, os agentes apreenderam um revólver Taurus e munições da marca CBC. Todos os policiais passam bem.

O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foram acionados para os procedimentos de praxe.

(Foto: Reprodução)

