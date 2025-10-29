IFG abre inscrições para vestibular via Enem 2026 com vagas em Anápolis; confira

Campus de Goiânia, Aparecida, Anápolis e vários outros disponibilizaram cursos de Licenciatura e Bacharelado

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Campus do IFG de Aparecida. (Foto: Reprodução/ IFG Aparecida)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) anunciou a abertura das inscrições para o Vestibular Enem 2026/1. O processo seletivo oferece um total de 1.056 vagas para o primeiro semestre letivo de 2026, distribuídas entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, em 14 câmpus da instituição.

Algumas das opções ofertadas para Anápolis foram 12 para Bacharelado em Ciência da Computação, 12 para Licenciatura em Química e 12 para Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade.

Em Goiânia, estão disponíveis 21 para Engenharia Elétrica, Mecânica e de Transportes, além de 25 paras as Licenciaturas em Matemática, História e Música. Já em Aparecida de Goiânia, existem 21 para Bacharelado em Engenharia Civil e 25 para Licenciatura em Dança.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet. Os candidatos devem acessar o site do Centro de Seleção do IFG e preencher o requerimento de inscrição, além de um questionário socioeconômico.

A seleção será baseada na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo o candidato escolher a edição de 2013 a 2025 para utilizar como critério de pontuação. Durante a inscrição, o candidato deve informar qual edição do Enem será utilizada.

O IFG reserva 50% das vagas para candidatos oriundos de escolas públicas, considerando fatores como renda familiar, cor, etnia e deficiência, entre outros. Também há vagas destinadas a quilombolas, indígenas, ciganos, refugiados e professores da rede pública de ensino, exclusivamente para cursos de licenciatura.

Para mais informações sobre o processo seletivo e o envio da documentação, os interessados podem consultar o edital completo disponível no site do IFG.

