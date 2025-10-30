10 mensagens de WhatsApp para dar um fora em alguém de forma sutil

Nem sempre é simples dizer que você não está interessado, mas com as palavras certas é possível ser sincero sem magoar o outro

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

As mensagens de WhatsApp fazem parte da rotina de quase todo mundo e, às vezes, se tornam o meio mais fácil de lidar com situações delicadas — como dar um fora em alguém.

A boa notícia é que existem formas educadas e sutis de fazer isso, deixando claro seu posicionamento sem causar constrangimento.

1. “Você é uma pessoa incrível, mas acho que estamos em momentos diferentes.”

Uma frase simples e direta, ideal para quando o interesse não é mútuo, mas o respeito pela outra pessoa continua.

2. “Adorei te conhecer, mas percebi que não estou pronto para algo agora.”

Essa mensagem mostra sinceridade e cuidado. É uma boa opção quando você quer evitar falsas expectativas.

3. “Tenho pensado bastante e acho melhor a gente não continuar se falando como antes.”

Essa é uma maneira madura de demonstrar que você precisa se afastar, sem ser rude ou frio.

4. “Você merece alguém que esteja na mesma sintonia que você.”

Uma das mensagens de WhatsApp mais gentis. Transmite empatia e deixa claro que o problema não é a outra pessoa, mas a falta de compatibilidade.

5. “Foi legal conversar com você, mas percebi que não senti aquela conexão.”

Sincera e respeitosa, essa mensagem evita enrolação e mostra que você quer ser honesto desde o início.

6. “Gosto de você como pessoa, mas não de um jeito romântico.”

Um clássico entre as mensagens de WhatsApp para dar um fora. Ideal quando há amizade envolvida e você quer manter o bom relacionamento.

7. “Acho que é melhor a gente seguir caminhos diferentes.”

Simples e eficaz. Mostra que você está decidido, sem entrar em justificativas longas.

8. “Não quero te magoar, mas prefiro ser honesto: não senti vontade de continuar.”

Essa opção mostra transparência e evita mal-entendidos no futuro.

9. “Foi ótimo conversar com você, mas acho que não temos muito em comum.”

Perfeita para quando a conversa não flui e você quer encerrar educadamente.

10. “Desejo tudo de bom pra você, mas acho que não rola entre a gente.”

Fechar o ciclo com boas vibrações é sempre o melhor caminho. Essa mensagem é leve e deixa o clima amistoso.

