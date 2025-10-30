10 palavras que os motoristas de aplicativo não gostam de ouvir dos passageiros em uma corrida
Algumas parecem inofensivas, mas acabam gerando desconforto, desrespeito ou até mal-entendidos durante a corrida
Os motoristas de aplicativo ouvem de tudo durante o dia.
Entre elogios, desabafos e conversas casuais, há também aquelas palavras que eles preferiam não escutar.
Algumas parecem inofensivas, mas acabam gerando desconforto, desrespeito ou até mal-entendidos durante a corrida.
Entender o que pode incomodar é importante para manter uma boa convivência e garantir uma viagem tranquila para os dois lados.
1. “Corre!”
Pedir pressa é uma das coisas que mais irrita os motoristas de aplicativo.
Afinal, eles precisam seguir as leis de trânsito e garantir a segurança de todos.
Correr para agradar o passageiro pode gerar multas e acidentes.
2. “Pode ligar o ar no máximo?”
Claro que o conforto é importante, mas exagerar na temperatura do ar-condicionado pode causar desconforto, principalmente em dias frios ou quando há mais passageiros no carro.
3. “Você pode mudar o caminho?”
Embora o pedido pareça simples, ele pode causar tensão.
Muitos motoristas preferem seguir a rota sugerida pelo aplicativo para evitar erros e confusões sobre o valor da corrida.
4. “Ah, é só uma paradinha!”
Fazer paradas extras pode atrapalhar a rotina do motorista de aplicativo, especialmente se ele tiver outras corridas agendadas.
O ideal é avisar com antecedência pelo app.
5. “Pode esperar só um minutinho?”
Muitos passageiros demoram mais do que esse “minutinho”, o que acaba atrapalhando o ritmo de trabalho e reduzindo o número de viagens que o motorista consegue fazer.
6. “Dá pra colocar uma música diferente?”
O gosto musical é algo pessoal.
Alguns motoristas de aplicativo ficam desconfortáveis quando o passageiro quer assumir o controle do som, principalmente sem pedir com gentileza.
7. “Você trabalha só com isso?”
Essa é uma das perguntas mais incômodas. Pode soar como julgamento ou desvalorização da profissão.
Muitos motoristas de aplicativo veem o trabalho como uma escolha digna e estratégica.
8. “Nossa, o carro podia estar mais limpo, né?”
Mesmo que o comentário seja verdadeiro, dizer isso diretamente pode ser ofensivo.
O melhor é evitar críticas e, se algo incomodar muito, reportar de forma educada pelo aplicativo.
9. “Pode passar o sinal?”
Essa frase nunca deve ser dita. Além de perigosa, incentiva o motorista a infringir a lei.
O trânsito exige responsabilidade de ambos os lados.
10. “Quanto você ganha por mês?”
Perguntar sobre ganhos é invasivo e deselegante.
Cada motorista tem uma rotina diferente e pode se sentir constrangido com esse tipo de curiosidade.
