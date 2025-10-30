10 palavras que os motoristas de aplicativo não gostam de ouvir dos passageiros em uma corrida

Algumas parecem inofensivas, mas acabam gerando desconforto, desrespeito ou até mal-entendidos durante a corrida

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os motoristas de aplicativo ouvem de tudo durante o dia.

Entre elogios, desabafos e conversas casuais, há também aquelas palavras que eles preferiam não escutar.

Entender o que pode incomodar é importante para manter uma boa convivência e garantir uma viagem tranquila para os dois lados.

1. “Corre!”

Pedir pressa é uma das coisas que mais irrita os motoristas de aplicativo.

Afinal, eles precisam seguir as leis de trânsito e garantir a segurança de todos.

Correr para agradar o passageiro pode gerar multas e acidentes.

2. “Pode ligar o ar no máximo?”

Claro que o conforto é importante, mas exagerar na temperatura do ar-condicionado pode causar desconforto, principalmente em dias frios ou quando há mais passageiros no carro.

3. “Você pode mudar o caminho?”

Embora o pedido pareça simples, ele pode causar tensão.

Muitos motoristas preferem seguir a rota sugerida pelo aplicativo para evitar erros e confusões sobre o valor da corrida.

4. “Ah, é só uma paradinha!”

Fazer paradas extras pode atrapalhar a rotina do motorista de aplicativo, especialmente se ele tiver outras corridas agendadas.

O ideal é avisar com antecedência pelo app.

5. “Pode esperar só um minutinho?”

Muitos passageiros demoram mais do que esse “minutinho”, o que acaba atrapalhando o ritmo de trabalho e reduzindo o número de viagens que o motorista consegue fazer.

6. “Dá pra colocar uma música diferente?”

O gosto musical é algo pessoal.

Alguns motoristas de aplicativo ficam desconfortáveis quando o passageiro quer assumir o controle do som, principalmente sem pedir com gentileza.

7. “Você trabalha só com isso?”

Essa é uma das perguntas mais incômodas. Pode soar como julgamento ou desvalorização da profissão.

Muitos motoristas de aplicativo veem o trabalho como uma escolha digna e estratégica.

8. “Nossa, o carro podia estar mais limpo, né?”

Mesmo que o comentário seja verdadeiro, dizer isso diretamente pode ser ofensivo.

O melhor é evitar críticas e, se algo incomodar muito, reportar de forma educada pelo aplicativo.

9. “Pode passar o sinal?”

Essa frase nunca deve ser dita. Além de perigosa, incentiva o motorista a infringir a lei.

O trânsito exige responsabilidade de ambos os lados.

10. “Quanto você ganha por mês?”

Perguntar sobre ganhos é invasivo e deselegante.

Cada motorista tem uma rotina diferente e pode se sentir constrangido com esse tipo de curiosidade.

