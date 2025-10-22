Motorista de aplicativo conta por que terá que pagar R$ 400 para o Detran

Segundo o relato, o condutor recebeu duas multas em menos de dez dias, além de dez pontos na carteira de habilitação

Pedro Ribeiro - 22 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhar como motorista de aplicativo exige atenção redobrada às regras de trânsito, afinal, qualquer descuido pode resultar em prejuízo.

E foi exatamente o que aconteceu com um motorista de aplicativo que acabou viralizando nas redes sociais ao contar por que terá que desembolsar R$ 400 para o Detran.

O caso chamou a atenção de outros profissionais da categoria e levantou uma discussão importante sobre multas e regulamentações que muitos desconhecem.

Em um vídeo publicado no Instagram pelo influencer Lucas Dias (@uberhistorias), ele compartilhou a história do colega de profissão Thiago Bastos, que passou por uma situação nada agradável em Brasília.

Segundo o relato, Thiago recebeu duas multas em menos de dez dias por dirigir com película (insulfilm) no vidro dianteiro do carro — algo que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido quando o nível de transparência não atende às exigências legais.

Cada multa custou R$ 195,23, além de cinco pontos adicionados à carteira de habilitação e a retenção do veículo até que a irregularidade fosse corrigida.

Somando as duas infrações, o motorista de aplicativo precisará pagar cerca de R$ 400 apenas em multas, sem contar o transtorno de ter o carro retido.

A importância de conhecer as regras

Muitos motoristas de aplicativo utilizam películas para reduzir o calor e a luminosidade dentro do veículo, especialmente em regiões quentes.

No entanto, nem todos sabem que há limites para o nível de escurecimento permitido por lei.

De acordo com as normas do Contran, o vidro dianteiro deve permitir a passagem de pelo menos 70% da luz, garantindo visibilidade adequada.

Ao ultrapassar esse limite, o condutor pode ser autuado por infração grave, como aconteceu com Thiago.

Por isso, é fundamental verificar se o acessório instalado no carro está dentro dos padrões legais antes de sair dirigindo.

Um alerta para outros motoristas

O caso de Thiago Bastos serve de alerta para outros profissionais que dependem do carro como ferramenta de trabalho.

Uma simples película fora do padrão pode gerar dor de cabeça, prejuízo financeiro e até impactar na pontuação da CNH.

Como destacou Lucas Dias em seu vídeo, o melhor caminho é sempre manter o veículo em total conformidade com a lei, evitando gastos desnecessários e garantindo segurança nas ruas.

Afinal, no trânsito, informação e prevenção fazem toda a diferença — principalmente para quem vive ao volante.

Assista ao vídeo:

