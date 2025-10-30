6 funções que o detergente tem fora da pia da cozinha que você provavelmente não sabia

Simples, barato e fácil de encontrar, ele pode substituir diversos produtos de limpeza e até ajudar em pequenas tarefas domésticas

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Dicas da Naza)

O detergente é um dos produtos mais versáteis da casa, mas muita gente ainda acredita que ele serve apenas para lavar louças.

A verdade é que o detergente pode ter inúmeras utilidades fora da pia da cozinha, sendo um verdadeiro coringa na limpeza e na manutenção do lar.

1. Tirar manchas de gordura das roupas

Sujou a blusa com óleo ou molho? O detergente é ótimo para remover esse tipo de mancha.

Basta aplicar uma gota diretamente sobre a área afetada, esfregar levemente com os dedos e deixar agir por alguns minutos antes de lavar normalmente.

Ele dissolve a gordura com facilidade, como faz nos pratos.

2. Limpar pisos engordurados

Em cozinhas e áreas com acúmulo de gordura, o detergente é um ótimo aliado.

Misture algumas gotas em um balde com água morna e passe no chão com um pano ou esfregão.

Além de desengordurar, ele deixa o ambiente perfumado e com brilho.

3. Desentupir ralos

Se o ralo da pia ou do banheiro está escoando lentamente, o detergente pode ajudar.

Despeje uma boa quantidade no ralo, adicione água quente e deixe agir por alguns minutos.

O produto ajuda a dissolver gordura e sujeiras acumuladas, facilitando o desentupimento.

4. Limpar vidros e espelhos

Quer espelhos e janelas sem manchas? Misture uma colher de detergente em um litro de água e use um pano macio ou borrifador.

O resultado é um brilho impecável e sem marcas.

Essa dica é ótima para quem quer economizar com produtos específicos para vidro.

5. Remover sujeira de pincéis e esponjas

Pincéis de maquiagem, pincéis de pintura e até esponjas de limpeza podem ser lavados com detergente.

Ele remove resíduos de produtos, óleos e bactérias, garantindo uma higienização completa.

Basta deixar de molho por alguns minutos e enxaguar bem.

6. Afastar insetos indesejados

Pouca gente sabe, mas o detergente também pode funcionar como repelente natural.

Misture uma colher do produto com água em um borrifador e aplique em cantos onde há presença de formigas ou moscas.

Ele ajuda a espantar os insetos de forma simples e sem cheiro forte.

