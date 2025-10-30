Goiânia tem um dos voos comerciais mais rápidos do Brasil com apenas 30 minutos

Curtos períodos otimizam lazer dos viajantes, que podem aproveitar destino por mais tempo

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2025

Fachada do Aeroporto de Goiânia. (Foto Divulgação / CCR Aeroportos)

Quando se trata de aviação, Goiânia possui um dos voos comerciais mais rápidos do Brasil, que possibilita que os visitantes cheguem ao destino em apenas 30 minutos.

Uma das rotas mais diretas sai do Aeroporto Santa Genoveva (GYN) e vai em direção a Brasília, no Distrito Federal (DF).

Ao jornal O Popular, a assessoria do Santa Genoveva divulgou uma lista com alguns dos voos mais curtos partindo da capital.

Dentre eles, estão os seguintes destinos: Congonhas (1h20), Guarulhos (1h20), Confins (1h20), Palmas (1h25), Viracopos (1h30), Galeão (1h45) e Porto Seguro (1h50).

O destaque dos voos para São Paulo, capitais do Centro-Oeste e Minas Gerais evidencia a importância de Goiânia como um polo de conexão regional e nacional.

Os curtos tempos de duração das viagens otimizam o lazer dos viajantes, que podem aproveitar o destino por mais tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!