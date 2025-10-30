Goiânia tem um dos voos comerciais mais rápidos do Brasil com apenas 30 minutos

Curtos períodos otimizam lazer dos viajantes, que podem aproveitar destino por mais tempo

Fachada do Aeroporto de Goiânia
Fachada do Aeroporto de Goiânia. (Foto Divulgação / CCR Aeroportos)

Quando se trata de aviação, Goiânia possui um dos voos comerciais mais rápidos do Brasil, que possibilita que os visitantes cheguem ao destino em apenas 30 minutos.

Uma das rotas mais diretas sai do Aeroporto Santa Genoveva (GYN) e vai em direção a Brasília, no Distrito Federal (DF).

Ao jornal O Popular, a assessoria do Santa Genoveva divulgou uma lista com alguns dos voos mais curtos partindo da capital.

Dentre eles, estão os seguintes destinos: Congonhas (1h20), Guarulhos (1h20), Confins (1h20), Palmas (1h25), Viracopos (1h30), Galeão (1h45) e Porto Seguro (1h50).

O destaque dos voos para São Paulo, capitais do Centro-Oeste e Minas Gerais evidencia a importância de Goiânia como um polo de conexão regional e nacional.

Os curtos tempos de duração das viagens otimizam o lazer dos viajantes, que podem aproveitar o destino por mais tempo.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

