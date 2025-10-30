Goianos podem se inscrever em processo seletivo para comissários e copilotos da Latam

Para se candidatar às vagas, é necessário seguir determinados pré-requisitos

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2025

Empresa aérea é uma das que operam no Brasil. (Foto: Divulgação/Latam)

A Latam Brasil anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de comissários de bordo e copilotos.

Na ocasião, serão selecionados novos profissionais para atuar em aviões da família Airbus A320 (modelos A319, A320 e A321).

Os interessados devem realizar a inscrição, que poderá ser feita a partir de 6 de novembro.

O processo para comissários de bordo fica aberto até 11 de novembro e, para copilotos, até 16 de novembro, na página Trabalhe Conosco da companhia, clicando aqui.

O que é preciso ter para se candidatar

Para comissários de bordo, inicialmente é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e curso profissionalizante de comissário de voo, passaporte brasileiro válido e Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido por pelo menos um ano.

Além disso, os candidatos devem ter vacina contra febre-amarela registrada no Certificado Internacional de Vacinação (CIVP), sendo considerado como diferenciais, inglês e/ou espanhol, além de experiência prévia com atendimento ao cliente, considerado como indispensável.

Agora, para copilotos são exigidos 150 horas mínimas de voo, Licença de piloto comercial; Habilitação IFRA e MLTE oυ Tipo, curso superior completo, passaporte válido e CMA de primeira classe, nível de inglês ICAO 4 ou superior, sendo que ter visto americano e curso de jet training é um diferencial.

Não foram divulgadas informações sobre a rotina de trabalho, bem como sobre as remunerações.

Segundo a Latam, a seleção faz parte do plano de expansão da empresa, que vive uma nova fase de crescimento no país, sendo que os aprovados devem começar a trabalhar ao longo de 2026.

