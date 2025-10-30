Jovem de Goiânia é preso após tirar vida para não ser morto por traficante

Autor do crime viajou de Goiânia até Mato Verde (MG) para encontrar e assassinar a vítima

Davi Galvão - 30 de outubro de 2025

Jovem que matou rapaz para se livrar de dívida com traficante foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

A Rotam prendeu em flagrante um morador de Goiânia que viajou até Mato Verde (MG) para matar um indivíduo, com a promessa de perdão em uma dívida com um traficante de R$ 25 mil provenientes de cocaína.

Conforme divulgado pela Polícia Militar (PM), o autor do homicídio, que confessou o crime, recebeu uma ordem direta de um traficante conhecido como “João do Confere” para que assassinasse o outro jovem, que também devia a ele a mesma quantia.

Com a promessa de se ver livre dos débitos, o autor deixou a capital goiana, passou por Montes Belos (MG) e Mato Verde (MG), onde localizou a vítima.

A brutalidade do crime também chocou a PM. Toda a ação foi filmada, com o goianiense disparando diversas vezes contra a vítima, que estava no banco de trás de um automóvel.

Nas imagens, é possível ver que os disparos foram feitos mesmo após o rapaz estar desacordado, provavelmente já em óbito.

Após “cumprir a missão”, o jovem contou ter abandonado o corpo em uma estrada de chão próxima à rodovia, deixando o carro antes de retornar a Goiás.

Ele ainda teria entregue a arma do crime para um terceiro indivíduo, seguindo as orientações do traficante e mandante do crime.

A prisão aconteceu na noite de terça-feira (28), após uma operação integrada entre as forças de segurança de Minas Gerais e de Goiás, com troca de informações de inteligência que levaram as equipes da ROTAM até o Setor Estrela Dalva, em Goiânia.

O jovem foi conduzido à Central Geral de Flagrantes, autuado por homicídio qualificado e posse ilegal de munição de uso restrito.

