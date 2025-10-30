Jovem que foi fechada por carro enquanto voltava para casa para amamentar a filha morre no Hugo

Vítima teve o capacete ejetado durante a queda e não resistiu aos ferimentos. Família autorizou a doação de órgãos

Da Redação - 30 de outubro de 2025

Motociclista fechada por carro. (Foto: Captura de tela)

Uma jovem de 28 anos morreu no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, depois de sofrer um grave acidente de moto.

Ela, que não teve a identidade divulgada, pilotava uma Honda Biz branca quando foi fechada por um carro, modelo Caoa Chery Tiggo 8 cinza, que tentava fazer um retorno.

Com o impacto, acabou caindo e teve o capacete ejetado, o que agravou os ferimentos. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar (PM).

Familiares informaram às autoridades que a jovem era muito cuidadosa no trânsito e que, no momento do acidente, voltava para casa para amamentar a filha de apenas quatro meses.

Ela foi socorrida e levada ao Hugo, mas teve a morte confirmada na terça-feira (29), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. O motorista envolvido ainda não foi identificado oficialmente.

Mesmo após a morte, a jovem conseguiu salvar outras vidas por meio da doação de rins e córneas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e liberado à família.

