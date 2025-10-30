Jovem que foi fechada por carro enquanto voltava para casa para amamentar a filha morre no Hugo
Vítima teve o capacete ejetado durante a queda e não resistiu aos ferimentos. Família autorizou a doação de órgãos
Uma jovem de 28 anos morreu no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, depois de sofrer um grave acidente de moto.
Ela, que não teve a identidade divulgada, pilotava uma Honda Biz branca quando foi fechada por um carro, modelo Caoa Chery Tiggo 8 cinza, que tentava fazer um retorno.
Com o impacto, acabou caindo e teve o capacete ejetado, o que agravou os ferimentos. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar (PM).
Familiares informaram às autoridades que a jovem era muito cuidadosa no trânsito e que, no momento do acidente, voltava para casa para amamentar a filha de apenas quatro meses.
Ela foi socorrida e levada ao Hugo, mas teve a morte confirmada na terça-feira (29), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. O motorista envolvido ainda não foi identificado oficialmente.
Mesmo após a morte, a jovem conseguiu salvar outras vidas por meio da doação de rins e córneas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e liberado à família.
FATALIDADE ❗️ Jovem que foi fechada por carro enquanto voltava para casa para amamentar a filha morre no Hugo
Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/uqKptamGP6
— Portal 6 (@portal6noticias) October 30, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!