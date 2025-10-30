Mulher é agredida após se negar ter relações sexuais com companheiro, em Anápolis

Vítima teve lesões na sobrancelha no lado direito, além de sangramentos

Central de flagrantes - jovem Anápolis
Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Uma mulher, de 38 anos, precisou ser levada até uma unidade de saúde em Anápolis, após ser agredida pelo companheiro ao negar ter relação sexual com ele. O caso aconteceu nesta quinta-feira (30).

Conforme relatado, a situação ocorreu na região Norte do município, onde a vítima morava com o suposto autor desde fevereiro.

Após um momento de lazer, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, a mulher alegou que estava cansada e que não queria ter relações sexuais com ele.

Revoltado com a recusa, o suspeito começou a desferir diversos socos na cabeça e no rosto dela, provocando lesões na sobrancelha gerando um corte e sangramento, galos no coro cabeludo e sangramento no nariz.

Logo na sequência, o suposto autor fugiu do local. A vítima foi levada até uma unidade hospitalar para atendimento médico.

O caso foi registrado em uma delegacia e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

