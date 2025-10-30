Mulher é agredida após se negar ter relações sexuais com companheiro, em Anápolis
Vítima teve lesões na sobrancelha no lado direito, além de sangramentos
Uma mulher, de 38 anos, precisou ser levada até uma unidade de saúde em Anápolis, após ser agredida pelo companheiro ao negar ter relação sexual com ele. O caso aconteceu nesta quinta-feira (30).
Conforme relatado, a situação ocorreu na região Norte do município, onde a vítima morava com o suposto autor desde fevereiro.
Após um momento de lazer, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, a mulher alegou que estava cansada e que não queria ter relações sexuais com ele.
Revoltado com a recusa, o suspeito começou a desferir diversos socos na cabeça e no rosto dela, provocando lesões na sobrancelha gerando um corte e sangramento, galos no coro cabeludo e sangramento no nariz.
Logo na sequência, o suposto autor fugiu do local. A vítima foi levada até uma unidade hospitalar para atendimento médico.
O caso foi registrado em uma delegacia e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
