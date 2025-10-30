Polícia Civil e Procon realizam operação para combater venda de cigarros eletrônicos em Anápolis

Agentes do Grupo de Investigações Criminais e servidores do órgão estão apreendendo dispositivos e insumos

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2025

Agentes da Geic e servidores do Procon de Anápolis atuando em conjunto. (Reprodução)

Uma operação da Polícia Civil (PC), que tem o apoio do Procon Municipal, foi iniciada na tarde desta quinta-feira (30), em Anápolis, para combater o comércio de cigarros eletrônicos.

Estão empenhados os agentes do Grupo de Investigações Criminais de (Geic), além dos servidores do órgão de defesa do consumidor. Juntos, eles estão visitando estabelecimentos suspeitos na cidade.

Informações preliminares dão conta de que os dispositivos eletrônicos estão sendo apreendidos, além dos insumos que os fazem funcionar, como essências.

Atualmente, no Brasil, a fabricação, importação, comercialização e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas.

A restrição está em vigor desde 2009 e foi reafirmada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inclusive, o uso em ambientes coletivos fechados também é proibido.

Em Anápolis, por exemplo, um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal proibindo o uso desses dispositivos em espaços públicos. Entretanto, a lei ainda não foi sancionada pelo Executivo.

