Prefeitura de Senador Canedo anuncia novo concurso público com 1,5 mil vagas e salários de quase R$ 10 mil

Edital ainda deve ser divulgado no Diário Oficial com maiores detalhes

Davi Galvão Davi Galvão -
(Foto: Reprodução/USP Imagens)

A Prefeitura de Senador Canedo anunciou um novo concurso público com 1.505 vagas imediatas e 4.515 cadastros de reserva, distribuídos entre 62 cargos — 12 de nível médio e 50 de nível superior. É a maior oportunidade do tipo na história do município.

A nível de comparação, em 2013, foram ofertadas 1.128 vagas, e em 2019, 1.292 vagas em 57 cargos. O novo edital não apenas amplia o número de vagas e cargos, mas também eleva a faixa salarial e diversifica as oportunidades.

A seleção será organizada pelo Instituto Verbena e o edital deve ser divulgado no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira (30).

Os salários variam de R$ 1.796,93 a R$ 9.929,68, com 85 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições para o concurso público estarão abertas entre dezembro e janeiro, com taxas de R$ 130 (nível médio) e R$ 150 (nível superior). As provas estão previstas para fevereiro, com o resultado final programado para junho.

Com a publicação iminente, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e requisitos específicos.

A expectativa é de grande procura, com mais de 25 mil inscritos e concorrência acirrada, especialmente nos cargos de maior remuneração e visibilidade.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

