Famoso bar de Anápolis anuncia fechamento e coloca ponto à venda no Jundiaí

Notícia vem em um contexto particularmente desafiador na região, onde diversas empresas também baixaram as portas

Davi Galvão Davi Galvão -
Baronês anunciou que está vendendo ponto no Jundiaí. (Foto: Reprodução)
Baronês anunciou que está vendendo ponto no Jundiaí. (Foto: Reprodução)

O Baronês Gastrobar utilizou as redes sociais para anunciar oficialmente o fim das atividades e a intenção de passar o ponto para algum investidor interessado. Não foi informado até quando o bar seguirá em atividade.

A notícia vem em um contexto particularmente desafiador na Avenida São Francisco, no Jundiaí, onde apesar da visibilidade e alta circulação de pessoas, a região tem sido palco de diversas placas de “vende-se” e “aluga-se”.

Bares como Butiquim, Fazendinha e Beer O’clock foram alguns dos comércios do mesmo segmento que também baixaram as portas na história recente do bairro. Isso para não mencionar o caso da Artesanato do Pão, padaria com mais de 25 anos de história que também encerrou as atividades.

Publicidade
Leia também

Dentre os principais motivos levantados por comerciantes na região que os levaram a encerrarem as atividades, um ponto que aparece com recorrência são os altos custos de aluguel na região. No caso da padaria supracitada, por exemplo, os custos fixos (aluguel e seguros) ficavam por volta de R$ 20 mil.

Com relação ao Baronês, o perfil oficial não fez nenhum comentário acerca dos motivos que levaram a tomada de decisão, comentando ser o “momento de passar o copo adiante” e exaltando a história construída pela marca.

O anúncio, postado nesta quarta-feira (29), deu um prazo de sete dias para que interessados aparecessem, ofertando “uma estrutura completa para entrar e operar, com condições imperdíveis”.

Apesar da natural infelicidade que acompanha mais um empreendimento em Anápolis encerrando as atividades, o anúncio também não veio como uma surpresa.

Ao longo das últimas semanas, o movimento no local caiu visivelmente, não sendo raro passar pela porta e ver poucas ou nenhuma mesa ocupadas, ainda que no final de semana.

Os interessados podem entrar em contato através do Instagram do bar ou através do número (62) 99624-0850.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias