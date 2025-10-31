Famoso bar de Anápolis anuncia fechamento e coloca ponto à venda no Jundiaí

Notícia vem em um contexto particularmente desafiador na região, onde diversas empresas também baixaram as portas

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Baronês anunciou que está vendendo ponto no Jundiaí. (Foto: Reprodução)

O Baronês Gastrobar utilizou as redes sociais para anunciar oficialmente o fim das atividades e a intenção de passar o ponto para algum investidor interessado. Não foi informado até quando o bar seguirá em atividade.

A notícia vem em um contexto particularmente desafiador na Avenida São Francisco, no Jundiaí, onde apesar da visibilidade e alta circulação de pessoas, a região tem sido palco de diversas placas de “vende-se” e “aluga-se”.

Bares como Butiquim, Fazendinha e Beer O’clock foram alguns dos comércios do mesmo segmento que também baixaram as portas na história recente do bairro. Isso para não mencionar o caso da Artesanato do Pão, padaria com mais de 25 anos de história que também encerrou as atividades.

Dentre os principais motivos levantados por comerciantes na região que os levaram a encerrarem as atividades, um ponto que aparece com recorrência são os altos custos de aluguel na região. No caso da padaria supracitada, por exemplo, os custos fixos (aluguel e seguros) ficavam por volta de R$ 20 mil.

Com relação ao Baronês, o perfil oficial não fez nenhum comentário acerca dos motivos que levaram a tomada de decisão, comentando ser o “momento de passar o copo adiante” e exaltando a história construída pela marca.

O anúncio, postado nesta quarta-feira (29), deu um prazo de sete dias para que interessados aparecessem, ofertando “uma estrutura completa para entrar e operar, com condições imperdíveis”.

Apesar da natural infelicidade que acompanha mais um empreendimento em Anápolis encerrando as atividades, o anúncio também não veio como uma surpresa.

Ao longo das últimas semanas, o movimento no local caiu visivelmente, não sendo raro passar pela porta e ver poucas ou nenhuma mesa ocupadas, ainda que no final de semana.

Os interessados podem entrar em contato através do Instagram do bar ou através do número (62) 99624-0850.

