Influenciadora de Anápolis é um dos destaques em nova produção do Globoplay

Com mais de 1 milhão de seguidores, ela será um dos papéis centrais da produção

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2025

influenciadora de Anápolis Layla Monteiro. (Foto: Instagram)

Lançada na última quinta-feira (30) pelo Globoplay, a série “Poderosas do Cerrado”, que promete explorar o dia a dia de seis mulheres influentes de Goiás, conta com a participação da influenciadora de Anápolis Layla Monteiro.

Com mais de 1 milhão de seguidores, ela será um dos papéis centrais da produção e revelará os bastidores de sua vida.

Layla ficou conhecida por sua trajetória no mundo da moda e utiliza o reality para redefinir o que significa poder, sucesso e autenticidade.

“Tudo o que faço, eu faço com amor. Amo o meu trabalho e sempre me dediquei muito a ele. Hoje estou vivendo minha melhor fase, que é a maternidade, e realmente me encontrei como mãe”, afirmou à Globo.

Diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central, Layla transformou sua condição em uma plataforma de conscientização, desmistificando a doença e provando que é possível manter uma rotina normal.

Além da influenciadora anapolina, também foram confirmadas outras goianas, como: Andréa Mota, Cristal Lobo, Roseli Tavares, Tana Lobo, Thaily Semensato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis