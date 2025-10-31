INSS informa novo requisito para fazer o pagamento da aposentadoria de novembro
Cadastro biométrico passa a ser obrigatório para beneficiários do BPC e do Bolsa Família
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma nova exigência para parte dos beneficiários a partir deste mês de novembro.
Agora, o cadastro biométrico será obrigatório para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e também para os inscritos no Programa Bolsa Família.
A medida foi determinada por decreto publicado em julho deste ano e começou a valer após o fim do prazo de 120 dias.
Segundo o Governo Federal, o objetivo é aumentar a segurança, evitar fraudes e garantir que o pagamento seja feito de forma correta.
Quem precisa fazer o cadastro biométrico
Neste primeiro momento, a obrigatoriedade vale apenas para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda.
De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o sistema de reconhecimento biométrico será implementado gradualmente para os demais benefícios, como aposentadorias e pensões.
Quem ainda não possui biometria registrada em nenhuma base do governo federal pode realizar o cadastramento gratuito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximos.
Calendário de pagamentos de novembro
Os depósitos referentes a novembro seguem o calendário oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), variando conforme o valor do benefício e o número final do cartão.
Para quem ganha até um salário mínimo
|Final do número do benefício
|Recebe no dia
|1
|24 de novembro
|2
|25 de novembro
|3
|26 de novembro
|4
|27 de novembro
|5
|28 de novembro
|6
|1º de dezembro
|7
|2 de dezembro
|8
|3 de dezembro
|9
|4 de dezembro
|0
|5 de dezembro
Para quem ganha acima de um salário mínimo
|Final do número do benefício
|Recebe no dia
|1 e 6
|1º de dezembro
|2 e 7
|2 de dezembro
|3 e 8
|3 de dezembro
|4 e 9
|4 de dezembro
|5 e 0
|5 de dezembro