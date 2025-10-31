INSS informa novo requisito para fazer o pagamento da aposentadoria de novembro

Cadastro biométrico passa a ser obrigatório para beneficiários do BPC e do Bolsa Família

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma nova exigência para parte dos beneficiários a partir deste mês de novembro.

Agora, o cadastro biométrico será obrigatório para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e também para os inscritos no Programa Bolsa Família.

A medida foi determinada por decreto publicado em julho deste ano e começou a valer após o fim do prazo de 120 dias.

Segundo o Governo Federal, o objetivo é aumentar a segurança, evitar fraudes e garantir que o pagamento seja feito de forma correta.

Quem precisa fazer o cadastro biométrico

Neste primeiro momento, a obrigatoriedade vale apenas para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o sistema de reconhecimento biométrico será implementado gradualmente para os demais benefícios, como aposentadorias e pensões.

Quem ainda não possui biometria registrada em nenhuma base do governo federal pode realizar o cadastramento gratuito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximos.

Calendário de pagamentos de novembro

Os depósitos referentes a novembro seguem o calendário oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), variando conforme o valor do benefício e o número final do cartão.

Para quem ganha até um salário mínimo

Final do número do benefício Recebe no dia 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 28 de novembro 6 1º de dezembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 5 de dezembro

Para quem ganha acima de um salário mínimo