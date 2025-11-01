Bombeiros encontram corpo de homem que morreu afogado em represa de Corumbá de Goiás

Vítima nadava no local quando sofreu um mal súbito e não conseguiu retornar à margem

Da Redação Da Redação -
Bombeiros encontram corpo de homem que morreu afogado em represa de Corumbá de Goiás
(Foto: Divulgação)

Um homem identificado como Juliano Alves Tomé, de 53 anos, morreu afogado neste sábado (1º) em uma represa localizada na Chácara Mauro Borges, na zona rural de Corumbá de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima nadava no local quando sofreu um mal súbito e não conseguiu retornar à margem.

As buscas foram feitas com o uso de equipamentos de mergulho autônomo, e o corpo foi encontrado a cerca de quatro metros da margem e quatro metros de profundidade.

Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Patrulha Rural da Polícia Militar (PM), que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como morte acidental por afogamento e será apurado pela Polícia Civil (PC).

+ Notícias