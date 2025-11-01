Câmeras registram momento em que adolescente é atropelada em acidente fatal na Jaiara

Vítima estava atravessando a faixa de pedestres quando foi atingida por um carro, que não freou a tempo

Davi Galvão - 01 de novembro de 2025

Adolescente foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o momento exato no qual a adolescente Lyndsan Lohan Amorim França, de 17 anos, foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Fernando Costa, no bairro Vila Jaiara, em Anápolis.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (1º) e custou a vida da menor, que não resistiu aos ferimentos.

As imagens mostram que a vítima estava acompanhada de uma amiga e se preparavam para cruzar a faixa de pedestres.

Elas esperam o melhor momento, no fluxo intenso de tráfegos, até que Lyndsan corre para o outro lado na primeira abertura. Porém, antes que alcançasse o outro lado, foi atingida por um Volkswagen Polo.

Com o impacto, a adolescente foi arremessada e caiu no asfalto, já gravemente ferida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A motorista do carro não sofreu ferimentos graves e também foi assistida no local e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

