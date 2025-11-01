Adolescente morre após ser atropelada por carro em Anápolis

Testemunha relatou que vítima foi atingida enquanto tentava atravessar faixa de pedestres correndo

Da Redação - 01 de novembro de 2025

Vítima foi atingida por carro enquanto tentava atravessar faixa de pedestre. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atropelada por um carro no início da tarde deste sábado (1º), em Anápolis. O acidente ocorreu na Avenida Fernando Costa, em trecho que passa pela Vila Jaiara.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por um veículo Volkswagen Polo prata enquanto tentava atravessar a faixa de pedestres.

Uma testemunha apontou que a menor de idade teria feito a travessia correndo, aparecendo repentinamente diante do carro, sem chances para a motorista desviar.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, e encontraram a adolescente inconsciente e com sangramento pela boca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas pôde apenas constatar o óbito da adolescente.

A motorista do carro não sofreu ferimentos graves e também foi assistida no local

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

