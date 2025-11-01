Adolescente morre após ser atropelada por carro em Anápolis
Testemunha relatou que vítima foi atingida enquanto tentava atravessar faixa de pedestres correndo
Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atropelada por um carro no início da tarde deste sábado (1º), em Anápolis. O acidente ocorreu na Avenida Fernando Costa, em trecho que passa pela Vila Jaiara.
Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por um veículo Volkswagen Polo prata enquanto tentava atravessar a faixa de pedestres.
Uma testemunha apontou que a menor de idade teria feito a travessia correndo, aparecendo repentinamente diante do carro, sem chances para a motorista desviar.
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, e encontraram a adolescente inconsciente e com sangramento pela boca.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas pôde apenas constatar o óbito da adolescente.
A motorista do carro não sofreu ferimentos graves e também foi assistida no local
As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
