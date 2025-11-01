O truque sueco para manter a casa arrumada (não precisa arrumar todo dia)

Tradição transforma a limpeza em um momento coletivo e mostra que organização vai muito além da faxina diária

Ruan Monyel - 01 de novembro de 2025

Na Suécia, arrumar a casa não é uma tarefa solitária. É um ato comunitário.

O segredo está no Städdag — expressão que significa “dia da limpeza” —, uma tradição em que vizinhos e amigos se reúnem para cuidar de seus lares e dos espaços compartilhados.

Segundo a especialista finlandesa Susanna Heiskanen, referência em sustentabilidade e estilo de vida nórdico, o Städdag muda a forma como as pessoas se relacionam com o lar, o consumo e até com a comunidade.

Um dia para cuidar da casa e da convivência

Mais do que uma simples faxina, o Städdag é uma celebração da vida prática e equilibrada. Nos países nórdicos, a sustentabilidade é parte do cotidiano — e não apenas uma tendência.

A prática fortalece os laços sociais e estimula o cuidado coletivo com os espaços públicos e privados.

Durante o dia de limpeza, cada pessoa assume uma tarefa, tornando o processo leve e eficiente.

Em vez de limpar todos os dias, os suecos preferem reservar algumas horas semanais ou mensais para uma faxina conjunta — e o resultado é surpreendente.

Heiskanen defende que o verdadeiro segredo de uma casa organizada está no minimalismo sustentável: “Não precisamos de tantas coisas quanto imaginamos”.

O primeiro passo é doar ou reciclar o que não tem mais uso. Cada objeto tem um custo ambiental, e manter apenas o essencial libera espaço e reduz o estresse visual.

Minimalismo e consumo consciente

A especialista recomenda comprar menos e escolher melhor: optar por materiais duráveis, reutilizar o que já existe e evitar o desperdício.

Em sua própria casa, ela reutilizou tábuas e canos durante uma reforma — e transformou tudo em vasos de morango pendurados na varanda.

O estilo nórdico vai além da estética minimalista. Ele propõe uma rotina mais simples e funcional, em que o morador aprende a cuidar do que possui e a valorizar o essencial.

Dicas inspiradas no método sueco:

Compre com consciência e evite embalagens plásticas;

Reutilize potes, panos e utensílios duráveis;

Doe o que não usa há meses;

Crie um mini jardim com ervas e hortaliças reaproveitando sobras.

Esses hábitos, segundo Heiskanen, transformam o lar em um espaço mais leve e acolhedor. “Liberar o desnecessário é liberar a mente”, resume.

Sustentabilidade começa dentro de casa

Para a especialista, educar pelo exemplo é essencial. “Com adolescentes, é preciso consistência. Quando eles veem você separando o lixo ou reaproveitando algo, passam a fazer o mesmo”, explica.

Na Finlândia, onde nasceu, o sistema de reciclagem separa até seis tipos de resíduos e oferece recompensas para quem devolve embalagens — uma forma de ensinar que tudo tem valor e que cuidar do planeta é cuidar do futuro.

Equilíbrio entre casa e bem-estar

Manter a casa arrumada não é sinônimo de perfeição. O método sueco mostra que é possível equilibrar organização e conforto.

Um ambiente limpo e leve contribui para o bem-estar emocional, diminui a ansiedade e cria sensação de harmonia no dia a dia.

“Não se trata de limpar mais, e sim de limpar melhor”, diz Heiskanen. O segredo está em planejar, dividir tarefas e eliminar excessos — físicos e mentais.

Uma filosofia que inspira o mundo

O Städdag e o minimalismo nórdico estão ganhando o mundo por propor uma visão mais humana da organização. Em vez de transformar a limpeza em obrigação, o método a transforma em um ato coletivo e prazeroso.

A proposta é simples: menos coisas, mais tempo, mais vida.

Ao adotar o princípio sueco, qualquer pessoa pode transformar sua rotina e descobrir que a verdadeira organização não está em fazer mais, mas em viver com propósito — começando por pequenas atitudes dentro de casa.