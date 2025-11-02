Fabricante alerta: erro comum pode danificar sua Airfryer

Algumas práticas consideradas simples podem comprometer o funcionamento do aparelho e até causar acidentes

As airfryers se tornaram indispensáveis nas cozinhas modernas por oferecerem praticidade, rapidez e preparo mais saudável dos alimentos. Lançada pela Philips nos anos 2000, a fritadeira sem óleo conquistou o mundo por prometer refeições crocantes e saborosas, sem a necessidade de imersão em gordura. Hoje, ela substitui o forno em várias receitas — de carnes e legumes a bolos e sobremesas.

Mas, apesar de ser prática, a airfryer exige alguns cuidados no uso. E um erro comum entre os usuários pode não apenas prejudicar o desempenho do aparelho, como também danificá-lo permanentemente.

O erro que pode comprometer sua airfryer

Na tentativa de facilitar a limpeza, muitas pessoas colocam papel-alumínio ou papel-manteiga no fundo do cesto da fritadeira. A prática, no entanto, é desaconselhada pela própria Philips, que alerta que isso bloqueia a circulação de ar quente, essencial para o funcionamento correto do equipamento.

“Colocar papel no fundo do recipiente, onde se acumulam gordura e resíduos, atrapalha a circulação do ar e compromete o cozimento dos alimentos”, explica a fabricante.

Como o calor da airfryer depende do fluxo de ar interno, qualquer obstrução faz com que os alimentos fiquem crus, murchos ou mal dourados.

Risco de fumaça e até incêndio

Além de reduzir a eficiência, o uso incorreto de papéis dentro da airfryer pode gerar riscos reais. Quando o papel-manteiga se solta e toca a resistência, há possibilidade de formação de fumaça preta ou até princípios de incêndio.

Outro equívoco é acreditar que o uso do papel facilita a limpeza. Na prática, o contrário acontece: a gordura escorre e endurece em partes mais altas do cesto, tornando a higienização mais difícil e aumentando o risco de cheiros fortes e resíduos queimados.

