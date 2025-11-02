Gomide encerra ciclo de encontros do mandato em Anápolis com prestação de contas

Reunião na Câmara Municipal de Anápolis contou com a presença de lideranças do municípios e debateu a destinação de emendas para áreas como saúde, educação e meio ambient

Danilo Boaventura - 02 de novembro de 2025

Antônimo Gomide, ao Centro, e apoiadores. (Foto: Divulgadores)

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) promoveu no último sábado (1º), o encontro de encerramento de seu mandato de 2025.

Realizado na Câmara Municipal de Anápolis, o evento congregou lideranças de seis municípios da região, além de apoiadores e amigos.

A reunião teve como propósito principal a prestação de contas das ações parlamentares e o debate sobre as futuras prioridades para o desenvolvimento local e regional.

Durante o encontro, foram apresentadas as emendas parlamentares destinadas por Gomide, com foco especial nas áreas da saúde, educação e meio ambiente.

O diálogo com os presentes girou em torno de ações prioritárias para fortalecer esses setores e impulsionar o crescimento da região.

O evento contou com a participação dos vereadores Professor Marcos e Rimet Jules, e o deputado federal Rubens Otoni, que reforçaram a importância da união e da parceria para atender às demandas da comunidade.

Este encontro em Anápolis marcou a conclusão de uma série de reuniões realizadas pelo deputado em todo o estado de Goiás ao longo do ano, com o objetivo de manter um mandato participativo e alinhado com as necessidades da população.

Em seu discurso, Gomide ressaltou o simbolismo de encerrar o ciclo na cidade, destacando que o trabalho coletivo desenvolvido é fruto do diálogo constante com as comunidades e lideranças locais, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Goiás.

