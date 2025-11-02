Menor cidade de Goiás quer entrar para o Guinness Book e vai distribuir caipirinha e feijoada de graça

Bebida terá 1.500 litros e será preparada durante o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Menor cidade de Goiás quer entrar para o Guinnes Book e vai distribuir caipirinha e feijoada de graça
Imagem mostra caipirinha sendo preparada. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Pequena no tamanho, mas grande quando se trata de ambição. Considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como o menor município de Goiás, Anhanguera busca entrar para o Guinness World Records com a maior caipirinha do mundo.

Em entrevista ao G1, o prefeito Marcelo Paiva (MDB) revelou que a bebida terá 1.500 litros e será preparada durante o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, que ocorre em 09 de novembro.

Segundo o político, tanto o drink quanto uma feijoada serão distribuídos de forma gratuita ao público.

Publicidade
Leia também

Ao todo, a caipirinha levará 380 kg de limão-taiti, 680 litros de água mineral, 150 sacos de gelo, 100 litros de cachaça e 170 kg de açúcar.

Segundo o engenheiro civil Gilson Paiva, de 64 anos, será utilizada uma betoneira de 400 litros para misturar todos os ingredientes, que serão depositados em um tonel de aço inox com capacidade para 1,5 mil litros.

De acordo com o profissional, seis pessoas participarão do preparo dos ingredientes, enquanto outras cinco ficarão responsáveis pela mistura.

Atualmente, segundo o prefeito, o recorde pertence ao bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), com uma caipirinha de 1 mil litros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias