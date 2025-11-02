Menor cidade de Goiás quer entrar para o Guinness Book e vai distribuir caipirinha e feijoada de graça

Bebida terá 1.500 litros e será preparada durante o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

Imagem mostra caipirinha sendo preparada. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anhanguera)

Pequena no tamanho, mas grande quando se trata de ambição. Considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como o menor município de Goiás, Anhanguera busca entrar para o Guinness World Records com a maior caipirinha do mundo.

Em entrevista ao G1, o prefeito Marcelo Paiva (MDB) revelou que a bebida terá 1.500 litros e será preparada durante o 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, que ocorre em 09 de novembro.

Segundo o político, tanto o drink quanto uma feijoada serão distribuídos de forma gratuita ao público.

Ao todo, a caipirinha levará 380 kg de limão-taiti, 680 litros de água mineral, 150 sacos de gelo, 100 litros de cachaça e 170 kg de açúcar.

Segundo o engenheiro civil Gilson Paiva, de 64 anos, será utilizada uma betoneira de 400 litros para misturar todos os ingredientes, que serão depositados em um tonel de aço inox com capacidade para 1,5 mil litros.

De acordo com o profissional, seis pessoas participarão do preparo dos ingredientes, enquanto outras cinco ficarão responsáveis pela mistura.

Atualmente, segundo o prefeito, o recorde pertence ao bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), com uma caipirinha de 1 mil litros.

