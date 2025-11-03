3 signos que vão viver um grande amor em breve e precisam estar de coração aberto

Astros indicam que uma nova fase amorosa está chegando para alguns signos do zodíaco. Veja se o seu está entre eles

Gabriella Licia - 03 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Vera Arsic)

O amor está no ar — e, segundo a astrologia, três signos estão prestes a viver um encontro marcante, capaz de transformar completamente suas vidas.

Os astros indicam mudanças emocionais profundas, reencontros inesperados e conexões genuínas que prometem aquecer o coração.

Mesmo que o seu signo não esteja nesta lista, o conselho é o mesmo: abra o coração. O amor costuma chegar quando menos esperamos — e muitas vezes com a pessoa mais improvável.

Confira abaixo se o seu signo está entre os escolhidos do universo neste momento especial.

3 signos que vão viver um grande amor em breve e precisam estar de coração aberto

Touro — Amor que traz estabilidade e conexão real

Para os taurinos, o universo reserva um relacionamento estável e cheio de cumplicidade. Depois de um período de inseguranças, chega a hora de abrir o coração para alguém que valoriza o mesmo que você: fidelidade, carinho e lealdade.

Um amor maduro pode surgir de forma discreta, mas tende a crescer com o tempo — e se tornar algo sólido.

Câncer — O reencontro com o amor verdadeiro

Cancerianos estão prestes a viver uma fase de intensa entrega emocional. A energia do período favorece reencontros e o surgimento de sentimentos profundos, especialmente com alguém do passado que volta de forma inesperada.

Será o momento ideal para curar feridas antigas e permitir que o amor renasça com mais maturidade e segurança.

Peixes — Um amor de alma e propósito

Os piscianos entram em uma das fases mais românticas do ano. Com a sensibilidade em alta, a chance de um encontro espiritual e arrebatador é enorme.

Pode ser alguém que compartilha dos mesmos sonhos ou ideais, trazendo um sentimento de reconhecimento imediato — como se as almas se conhecessem há muito tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!