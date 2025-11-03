Abertas inscrições para processo seletivo em Goiânia com salários de até R$ 6,7 mil

Captação é para o complemento do cadastro reserva, com 21 cargos nas áreas assistencial e administrativa

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2025

Carteira de trabalho. (Foto Reprodução/Agência Brasil)

Interessados em integrar a equipe de profissionais do Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap – Sol), têm poucos dias para realizar a inscrição no processo seletivo da unidade.

A captação é para o complemento do cadastro reserva, com 21 cargos nas áreas assistencial e administrativa, com vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCDs). Os salários variam de R$ 1.678,85 a R$ 6.749,41.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente até a próxima sexta-feira (07), das 09h às 14h, na sede do Ceap-Sol, localizada na Av. Veneza, Quadra 62,Lote 1/10, s/n, Jardim Europa, em Goiânia.

No momento da inscrição, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e os documentos exigidos (originais e cópias), conforme detalhado no Edital nº 007/2025. Para isso, deve ser acessar o site, clicando aqui, para consultar o edital completo.

Integram o processo seletivo duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório, sendo avaliação curricular e prova oral de conhecimento técnico.

Sobre o Ceap-Sol

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) foi fundado em 1995, inicialmente voltado ao acolhimento de Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA). Posteriormente ampliou sua atuação para o atendimento de outras doenças infectocontagiosas.

A unidade, que detém a certificação de Acreditação Hospitalar ONA II oferece cuidados integrados, que abrangem hospedagem temporária, internação hospitalar de longa permanência e atendimento ambulatorial especializado, com a missão de cuidar e salvar vidas, promovendo a autonomia e a reintegração social dos usuários.

Com uma estrutura única no país e atendimento personalizado, o Ceap-Sol conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de saúde especializados.

Essa abordagem garante cuidado contínuo e humanizado, atendendo às necessidades clínicas e funcionais dos pacientes, excelência assistencial, eficiência operacional e altos índices de satisfação pelo usuário.

