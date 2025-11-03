Anápolis ganha novos ônibus escolares e um deles será exclusivo para levar alunos da rede municipal em excursões

Amarelinhos são equipados com ar-condicionado e elevadores para PCDs

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2025

Veículos foram destinados pelo Governo de Goiás. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A Educação de Anápolis ganhou um presente de natal antecipado do Governo de Goiás, porque foram destinados para a cidade três novos micro-ônibus escolares para atender os estudantes do município.

Os veículos chegaram na última semana e a Prefeitura de Anápolis anunciou de que forma os utilizará. Segundo a Administração Municipal, dois serão destinados ao transporte escolar da zona rural, atendendo estudantes da Escola Municipal Wady Cecílio, em Branápolis.

Sobre o terceiro, este atenderá os alunos do município em excursões locais. Assim, será o “amarelinho” das atividades extra-sala.

Cada micro-ônibus tem capacidade para até 29 estudantes e todos são equipados com ar-condicionado e elevadores para pessoas com deficiência (PCD), garantindo conforto e inclusão a quem os utilize.

Além de destacar que o benefício é resultado da parceria com o Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Prefeitura de Anápolis citou a atuação do deputado estadual Amilton Filho (MDB).

Isto porque os veículos foram comprados com recursos de emenda parlamentar das quais os deputados estaduais têm direito de apontar no orçamento estadual.

