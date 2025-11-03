Anápolis ganha novos ônibus escolares e um deles será exclusivo para levar alunos da rede municipal em excursões

Amarelinhos são equipados com ar-condicionado e elevadores para PCDs

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Anápolis ganha novos ônibus escolares e um deles será exclusivo para levar alunos da rede municipal em excursões
Veículos foram destinados pelo Governo de Goiás. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A Educação de Anápolis ganhou um presente de natal antecipado do Governo de Goiás, porque foram destinados para a cidade três novos micro-ônibus escolares para atender os estudantes do município.

Os veículos chegaram na última semana e a Prefeitura de Anápolis anunciou de que forma os utilizará. Segundo a Administração Municipal, dois serão destinados ao transporte escolar da zona rural, atendendo estudantes da Escola Municipal Wady Cecílio, em Branápolis.

Sobre o terceiro, este atenderá os alunos do município em excursões locais. Assim, será o “amarelinho” das atividades extra-sala.

Cada micro-ônibus tem capacidade para até 29 estudantes e todos são equipados com ar-condicionado e elevadores para pessoas com deficiência (PCD), garantindo conforto e inclusão a quem os utilize.

Além de destacar que o benefício é resultado da parceria com o Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Prefeitura de Anápolis citou a atuação do deputado estadual Amilton Filho (MDB).

Isto porque os veículos foram comprados com recursos de emenda parlamentar das quais os deputados estaduais têm direito de apontar no orçamento estadual.

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

