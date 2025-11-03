Jovem pula muro, invade casa da ex e faz mãe dela de refém em Anápolis

Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão, mesmo com suspeito tentando fugir saltando para casas vizinhas

Davi Galvão - 03 de novembro de 2025

Câmeras flagraram jovem invadindo a casa da ex. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante, em Anápolis, após invadir a casa da ex-companheira e, como ela não estava, ter feito a mãe dela de refém.

O caso aconteceu neste domingo (02) e a Polícia Militar (PM) foi acionada pela própria jovem, de 19 anos, que no momento estava na casa da tia. Ela comentou que já tinha uma medida protetiva de urgência em desfavor do ex.

Diante das informações, uma viatura foi até o local, no bairro Jardim Nações Unidas, adentraram no local, mas o suspeito já tinha fugido, pulando o muro para outra residência.

Inclusive, um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram o autor também pulou o portão da casa da ex momentos antes.

A mãe da jovem também foi encontrada trancada em um dos quartos do imóvel, assustada, mas sem ferimentos aparentes.

A partir daí, os policiais deram início aos trabalhos de busca e localizaram o invasor em outra residência, no fundo de um quintal, sendo ele preso em flagrante.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

