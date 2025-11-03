Motorista bêbado quase atropela policiais durante atendimento de acidente fatal em Anápolis

Suspeito fez o teste do bafômetro, que apontou quantidade de álcool superior ao limite legal

Da Redação - 03 de novembro de 2025

Motorista foi preso em flagrante após teste de alcoolemia (Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso na noite de domingo (02) por dirigir sob efeito de álcool e quase atropelar policiais militares que atuavam em uma ocorrência de atropelamento fatal, na Avenida Independência, no bairro Jardim Ibirapuera, em Anápolis.

Conforme o relato de testemunhas, a guarnição havia sido acionada momentos antes para averiguar a chamada inicial.

Durante o trabalho das equipes no local, o motorista de um Gol vermelho subia a avenida e não percebeu a interdição da via, passando próximo dos policiais e gerando risco de um novo acidente.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,63 mg/L de álcool no ar expirado, valor superior ao limite legal.

Diante do resultado, ele foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis. Lá, a autoridade policial determinou a prisão do motorista.

Por fim, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

