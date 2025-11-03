Motorista bêbado quase atropela policiais durante atendimento de acidente fatal em Anápolis

Suspeito fez o teste do bafômetro, que apontou quantidade de álcool superior ao limite legal

Da Redação Da Redação -
Motorista bêbado quase atropela policiais durante atendimento de acidente fatal em Anápolis
Motorista foi preso em flagrante após teste de alcoolemia (Foto: Reprodução)

Um motorista foi preso na noite de domingo (02) por dirigir sob efeito de álcool e quase atropelar policiais militares que atuavam em uma ocorrência de atropelamento fatal, na Avenida Independência, no bairro Jardim Ibirapuera, em Anápolis.

Conforme o relato de testemunhas, a guarnição havia sido acionada momentos antes para averiguar a chamada inicial.

Durante o trabalho das equipes no local, o motorista de um Gol vermelho subia a avenida e não percebeu a interdição da via, passando próximo dos policiais e gerando risco de um novo acidente.

Publicidade
Leia também

O condutor apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,63 mg/L de álcool no ar expirado, valor superior ao limite legal.

Diante do resultado, ele foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis. Lá, a autoridade policial determinou a prisão do motorista.

Por fim, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias