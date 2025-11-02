Motorista bêbado e com olhos avermelhados se deu muito mal ao capotar carro em Anápolis

Condutor de um HB20 colidiu com veículos estacionados no bairro Frei Eustáquio e se recusou a fazer o teste do bafômetro;

Da Redação - 02 de novembro de 2025

HB20 ficou de cabeça para baixo após colisão. (Foto: Reprodução/ SSPGO)

Um motorista de 28 anos, visivelmente embriagado, foi preso em flagrante após capotar o carro que dirigia na noite deste domingo (02), no bairro Frei Eustáquio, na região Central Anápolis.

O acidente aconteceu na Rua 2, em frente à Igreja Bom Pastor, depois que o condutor de um Hyundai HB20 perdeu o controle da direção e bateu em veículos que estavam estacionados.

Apesar da gravidade do capotamento, ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e dificuldade para ficar de pé.

Ele recebeu voz de prisão no local e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O jovem foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil e, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame que constataria a embriaguez.

Por fim, foi autuado pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!