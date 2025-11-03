Vinagre limpa ferro de passar? Descubra o resultado e aprenda a fazer

Teste revela se a mistura de vinagre e água realmente remove sujeiras e queimados do ferro sem danificar o aparelho

Magno Oliver - 03 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@stefannyespindola_

Manter o ferro de passar sempre limpo é essencial para garantir seu bom funcionamento e evitar manchas nas roupas. Na internet, uma das receitas mais populares para essa tarefa é a mistura de vinagre branco com água, apontada como uma alternativa natural e econômica para remover sujeiras e resíduos da base do aparelho. Mas será que essa técnica funciona mesmo?

Um teste realizado pelo TechTudo avaliou o método e mostrou que, com alguns cuidados, o vinagre pode ser um aliado eficaz na limpeza do ferro. O procedimento é simples, seguro e pode ser feito em casa — basta seguir o passo a passo correto.

Como limpar o ferro com vinagre

O primeiro passo é misturar partes iguais de vinagre branco e água filtrada em um recipiente. Com o ferro desligado e frio, umedeça um pano macio ou de microfibra na solução e passe suavemente sobre toda a base, incluindo os furinhos de vapor. Em casos de sujeira mais resistente, é possível acrescentar bicarbonato de sódio, formando uma pasta que potencializa o efeito desincrustante.

Depois, limpe o ferro com um pano úmido apenas em água limpa até eliminar qualquer resíduo e o cheiro do vinagre. Para finalizar, ligue o aparelho com um pouco de água no reservatório e libere vapor sobre um pano velho — isso ajuda a eliminar restos internos da mistura.

Funciona de verdade?

Segundo o teste, o vinagre realmente ajuda a remover sujeiras leves e acúmulos superficiais, deixando a base mais lisa e limpa. No entanto, em casos de manchas escuras profundas ou queimaduras antigas, o método não é suficiente e pode ser necessário buscar assistência técnica.

Outras opções de limpeza

Quem preferir, pode recorrer a produtos específicos vendidos no mercado ou a outros métodos caseiros, como o uso de sal ou ciclos de vapor automáticos. Independentemente da técnica escolhida, a limpeza periódica — feita a cada dois ou três meses — é fundamental para aumentar a durabilidade do ferro e manter as roupas sempre impecáveis.

