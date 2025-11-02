Truque simples seca roupas em apenas 5 minutos sem secadora

Técnica caseira, popular na internet, promete eliminar o excesso de umidade das roupas em poucos minutos, sem depender de energia elétrica

Magno Oliver - 02 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Costura de Medida)

Secar roupa em dias frios ou chuvosos pode ser um verdadeiro desafio, principalmente quando há pressa. No entanto, um método conhecido como “truque do burrito” vem ganhando destaque entre quem busca soluções práticas e rápidas para o dia a dia.

A técnica promete secar roupas em cerca de cinco minutos, sem precisar de secadora, secador de cabelo ou qualquer aparelho elétrico. Tudo o que é necessário é uma toalha seca e um pouco de força nas mãos.

O nome curioso vem do formato final do processo: um rolo semelhante ao de um burrito mexicano. A ideia é simples — a toalha funciona como uma esponja, absorvendo o excesso de água da roupa lavada e acelerando a secagem de forma natural.

O método foi popularizado pelo criador de conteúdo Tor Rydder, do canal Organizing TV, que mostrou como essa alternativa pode ser útil em situações de emergência, como quando é preciso ter uma camiseta seca em minutos.

Passo a passo para testar em casa

– Estenda uma toalha seca sobre uma superfície plana.

– Coloque a peça molhada sobre ela, bem esticada.

– Enrole tudo junto, formando um “burrito”.

– Pressione com firmeza usando as mãos, joelhos ou o peso do corpo.

– A toalha vai absorver a umidade da roupa rapidamente.

– Depois, basta pendurar a peça em local arejado por alguns minutos para finalizar.

Resultados comprovados

De acordo com quem já testou, o truque realmente reduz o tempo de secagem de horas para minutos, especialmente em roupas leves como camisetas, roupas íntimas e tecidos finos.

Em regiões quentes, algumas peças ficam quase prontas para o uso imediato. Já em locais mais frios, o ideal é pendurar a roupa após o processo ou usar o secador apenas para finalizar. Mesmo assim, o método economiza tempo e energia, tornando-se uma ótima alternativa para o dia a dia.

